„Ești tată doar cu numele?”. Mihai Costea, jucătorul pe care Gigi Becali a plătit o avere, acuzat că a „uitat” să plătească pensie alimentară – GALERIE FOTO

Mihai Costea este din nou în mijlocul unui scandal. Jucătorul pe care Gigi Becali plătea, în anul 2011, 1,4 milioane de euro este acuzat de mama copilului său că nu a plătit pensia alimentară. Fotbalistul joacă acum în Liga a treia, la formația Viitorul Dăești.

Mihai Costea și Adelina Nica au avut o relație foarte agitată agitată. Anul trecut, după ce și-au botezat copilul, pe micuțul Zian, cei doi s-au certat zdravăn, iar fotbalistul a fost dat afară din casă. După ce s-a trezit cu bagajele la ușă a și fost acuzat că a plecat cu un ceas foarte scump, care nu era al lui.

Mihai Costea s-a plâns după acest conflict că nu este lăsat să-și vadă băiatul, dar fosta iubită spune că nu este nimic adevărat.

„E foarte greu, foarte frustrant, sper ca Dumnezeu să-l ajute să treacă peste situația și greutățile pe care le are în acest moment. Mai avem prieteni comuni și mai aud că pentru altele are, pentru copil, e greu. Și mie mi-e greu, că nu țin doar un copil, țin atâția. Oricum, am mai zis, judecată nu e aici, judecata e sus”, a declarat Adelina Nica, potrivit spynews.ro.