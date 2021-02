Cu ce se ocupă Mihai Petre, după ce a plecat de la Românii Au Talent

Cu ce se ocupă acum Mihai Petre, după ce a plecat de la Românii Au Talent. Ce schimbare a făcut fostul jurat de la PRO TV, după ce a fost înlocuit cu actrița Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu. Surpriză mare pentru fanii marelui dansator. Se întâmplă pe canalul său de Youtube.

Ce mai face Mihai Petre după ce a plecat de la Românii au Talent. Celebrul instructor de dans s-a reorientat după ce a fost înlocuit cu frumoasa Alexandra Dinu la masa juriului celui mai popular talent-show de la PRO TV. În prezent, Mihai Petre se ocupă de propria sa emisiune pe Youtube, care se numeste Mihai Petre Show, unde artistul are ca invitați diverse personalități celebre din România.

„Pentru cei care au văzut story-urile mele de ieri-alaltăieri (mulțumesc Instagram pentru reach 😅), de miercuri încep să postez o serie de conversații cu oameni mai mult decât interesanți, pe care am început să o fac din vara anului trecut. Bine ca nu s-a făcut anul și am reusit să le aduc la o formă care să îmi placă. Miercuri, la ora 10, @andreeaesca are legătura la prima ediţie din Mihai Petre Show. Pe YouTube!”, a declarat Mihai Petre pe contul său de Instagram.