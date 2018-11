eMag vinde telefoane Samsung cu preț atât de mic, că e greu de crezut. Galaxy S9 la preț de chilipir

eMAG a terminat Black Friday, dar mai sunt oferte. Crazy Sale înseamnă reduceri consistente la retailerul online după Black Friday de până la 50%.

eMAG a avut campania de Black Friday o singură zi, dar retailerul a anunțat o nouă rundă de reduceri: eMAG Crazy Sale. Noua campanie se desfășoară în acest weekend și sunt tăieri de prețuri la întreaga gamă de produse pe care le poți accesa de AICI.

Oferte eMAG pentru telefoane Samsung

Samsung Galaxy S9 este ceea ce poate să ofere producătorul sud-coreean mai bun în acest moment. Smartphone-ul are procesor Snapdragon 845 și 4 GB de memorie RAM, iar aplicațiile și jocurile n-o să-ți facă vreo problemă. Ai la dispoziție una dintre cele mai bune camere foto de pe piață și nici ecranul nu se lasă mai prejos; cu raport de aspect de 18,5:9 și cu diagonala de 5,8 inci, e mai mult decât potrivit. Telefonul este la eMAG cu o reducere consistentă AICI.

Samsung Galaxy A8 (2018) a fost lansat la începutul acestui an și este inspirat de către predecesorul flagship, Galaxy S8. Are un ecran Infinity și senzor de amprentă pe partea din spate, amplasat central, sub camera foto. Nici restul specificațiilor nu te vor dezamăgi, deoarece amintesc de un telefon mai degrabă premium. În plus, prețul a scăzut de la lansare destul de mult, iar smartphone-ul a devenit mai accesibil. Poți găsi mai multe detalii despre telefon pe site-ul celor de la eMAG este AICI.

Poate că pare surprinzător, dar Samsung Galaxy S7 e între telefoanele cu prețuri de sub 2.000 de lei la care să fii atent. Smartphone-ul a fost un flagship de top la vremea sa, însă nici acum nu e de ignorat. La ceva mai bine de doi ani de la lansare, telefonul încă se ține bine și e o alegere foarte bună dacă ai un buget care se apropie de maximul sugerat în articol. Ai ecran bun. cameră și mai bună, specificații de top, iar designul e unul elegant, așa cum te-a obișnuit producătorul când vine vorba de flagshipuri. Telefonul este disponibil de Black Friday la eMAG AICI.

Telefoane Samsung la eMag sub 2.000 de lei

Și Galaxy A7 (2018) e demn de luat înseamnă de Black Friday la eMAG. Telefonul e numai bun pentru poze, deoarece are un sistem de camere foto triple, cu senzori de 24, 5 și 8 megapixeli. Ai la dispoziție și alte câteva artificii software, care să-ți facă pozele mult mai bune. Telefonul e inedit și pentru senzorul de amprentă așezat lateral. Mai multe informații despre telefon, dar și despre reducerea de Black Friday la eMAG, găsești AICI.

Samsung Galaxy J5 (2017) e o variantă bună dacă nu ești foarte pretențios și ai de gând să îți cumperi un telefon destul de ieftin. Are camere bune, atât pentru fotografii obișnuite, cât și pentru selfie-uri. Are și senzor de amprentă, ca să nu duci grija siguranței. Telefonul are doar rezoluție HD; dar ecranul Super AMOLED ar trebui să mai echilibreze balanța. Dispozitivul e disponibil de Black Friday la eMAG AICI.