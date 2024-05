Concurenta cu ochi triști de la Românii au talent care a făcut publicul să plângă. Poezia Biancăi Salerno a ajuns la inimile tuturor

La Românii au talent 3 mai 2024 s-a prezentat Bianca Isabela Salerno (28 de ani), din Roman, dar care trăiește în Germania. Tânăra are o poveste de viață emoționantă.

„Când m-am mutat în Germania, aveam 20 de ani. M-am mutat acolo ca să îmi găsesc un drum. După ce am terminat liceul, nu-mi permiteam să merg la facultate și atunci am zis că încerc cu Germania. Tata era acasă, dar relația noastră era destul de rece și mama era deja plecată, pentru că ea a decis, acum mult timp în urmă, să plece pur și simplu. Am trăit o perioadă cu tata, o perioadă cu mama (…). Toată tristețea și durerea am încercat să le exteriorizez prin scris și așa am descoperit și pasiunea pentru poezie”, a spus Bianca Isabela Salerno.