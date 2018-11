eMAG dă-n prețuri ca surdu-n clopot: ultimele super oferte și reduceri

eMAG a mai ținut prețurile jos un weekend și astăzi e ultima zi în care chiar mai ai ocazia să prinzi ceva ca la Black Friday. Ți-am adunat câteva produse să știi ce să cumperi.

eMAG a avut Black Friday pe 16 noiembrie, a dat produsele cu preț bun, dar au rămas stocuri mari la produse care încă sunt bune. Au rămas stocuri cu reducere la aspiratoare, televizoare și, mai ales, telefoane. Am ales câteva.

Ultimele prețuri mici la eMAG după Black Friday

Laptop Lenovo IdeaPad -31%: are procesor Intel la 2,6 Ghz, are 4 GB de memorie RAM și 128 GB pe SSD. Are și placă video integrată. Prețul la care e disponibil e cam cel mai bun.

Televizor Star-Light -35%: are o diagonală de 80 cm, e HD ready și are două difuzoare stereo de câte 8 wați. Partea și mai bună, evident, e prețul.

Samsung Galaxy S9 Plus -31%: eMAG are și super reducere la unul dintre telefoanele premium ale Samsung. E cel mai tare model din seria asta, are 64 GB spațiu de stocare și 6 GB de memorie RAM. Mai are și două camere foto, iar curând primește cel mai nou Android. Găsești telefonul la eMAG la un preț de sigur o să-l vrei.

Televizor Philips OLED -35%: pe lista celor mai bune produse regăsești și acest televizor 4K, OLED, cu Android ca să ai la dispoziție toate funcționalitățile smart. eMAG are telefonul acesta la un super preț. Îl poți cumpăra de aici.

Aspirator Dyson vertical -26%: dacă ai văzut fie și doar un uscător de mâini Dyson, știi ce poate face compania asta. eMAG listează acum un aspirator vertical foarte puternic la un preț excelent. Îl găsești pe site să vezi dacă-i pentru tine.

Laptop Acer Swift 3 -18%: poate că nu e cea mai mare reducere, dar folosesc un astfel de produs și-l recomand cu tot dragul. Are un ecran de 14 inci Full HD, 8 GB de memorie RAM, procesor Intel Core i5 și SSD de 256 GB. eMAG îl listează la mega ofertă cu preț bun.

Huawei P20 Lite -41%: Acest telefon are 64 GB spațiu de stocare, 4 GB de memorie RAM și nu una, dar două camere foto. Pui mâna pe el aici.

Ofertele nu se termină aici. Mai ai o zi de „after Black Friday” ca să iei ceva de la eMAG. Lista e pe site și ai o categorie de produse surpriză peste care să te uiți.