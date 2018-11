CATALOGUL eMAG de BLACK FRIDAY 2018 are prețuri șocant de mici, iar surpriza nu este doar asta. Ce a pregătit magazinul de ziua reducerilor

Catalogul eMAG Black Friday 2018 aduce milioane de produse la prețuri reduse. Da, este vorba chiar de ordinul milioanelor, pentru că anula acesta eMAG are în total trei milioane de oferte speciale pregătite pentru Vinerea Neagră a reducerilor.

Ce-i drept, interesul românilor pentru Black Friday a crescut foarte mult de la an la an, doar în Ungaria interesul este mai mare decât în România. În rest, românii sunt mai atenți la oferte decât polonezii, cehii, croații, bulgarii, ucrainienii sau slovacii.

Catalogul eMAG Black Friday 2018

Așadar, dacă vrei să fii atent în noaptea asta de Black Friday, e bine să știi ce conține catalogul eMAG: 50.000 de televizoare, 76.000 de telefoane, 20.000 de laptopuri și 21.000 de frigidere, 15.000 mașini de spălat, dar și de 165.000 de electrocasnice mici.

Iată câteva exemple foarte atractive din catalogul Emag de Black Froday:

Black Friday 2018 – Sfaturi rapide

Iată câteva sfaturi din partea Emag, ca să prinzi reducerile de Black Friday:

Bazează-te pe contul tău de pe site și pe aplicația configurată

Completează-ți dinainte datele în cont și asigură-te că totul e ok, că nu lipsesc informații obligatorii

Salvează-ți în cont și datele cardului, ca totul să fie cât mai rapid

Stabilește-ți dinainte ce vrei să cumperi. Dacă îți întocmești un wishlist, vei găsi mai repede ofertele de Black Friday

Aplicația e disponibilă pe Android și iPhone. De dimineață, eMAG va trimite o notificare cu începerea evenimentului, iar din acel moment vei putea să plasezi comenzile.

eMAG o să înceapă în dimineața zilei de 16 noiembrie și, conform tradiției, ora exactă nu a fost comunicată. Până atunci, poți consulta ghidul pe care l-a pus la dispoziție ca să prinzi tot ce te interesează.

Black Friday 218 – Atracția prețurilor mici

Spuneam la început că înteresul românilor pentru sărbătoarea promoțiilor a crescut de la an la an, iar acum suntem chiar în topul țărilor europene cu foarte mare atenție la aceste reduceri speciale. De altfel, anul acesta, termenul Black Friday a ajuns cunoscut de 88% din români, cu 9% mai mult decât anul trecut. Comparativ, în 2012, al doilea an de Black Friday în România, doar 27% dintre români știau de această zi și ce se întâmplă.

AICI vezi live-ul despre promoțiile de Black Friday 2018