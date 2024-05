„Nepoata” dureros de frumoasă a lui Florin Piersic, pe scena Românii au talent. Cine este Evelyn Iekel, a primit 4 de DA

Pe scena Românii au talent, în ediția de vineri seara, 3 mai 2024, a urcat o blondă superbă, îndrăgostită de limbi străine și muzică. Ea este Evelyn Iekel din Iași, are 20 de ani, dar acum locuiește în București, unde e studentă la Administrarea afacerilor cu predare în limbi străine, limba engleză, la ASE.

Cine este Evelyn Iekel de la Românii au talent

„De mică mi s-a prezentat în familie acest mediu academic, mama chiar a și fost profesoară universitară și, cumva, părinții mei sunt în domeniu. Adică tatăl meu este antreprenor, știu câteva lucruri despre această lume și mi-aș dori să activez în domeniul de antreprenoriat, dar, în același timp, și cânt. Într-adevăr, o să sune clișeic, dar visul meu este să ajung cântăreață. Totul a început cu mine și cu bunicul cântând colinde, nu am moștenit de la nimeni talentul, pur și simplu e foarte multă muncă în spate. Prezența la Românii au talent a fost un complot al tuturor membrilor familiei mele, inclusiv al mamei mele. Eu nu am vrut să vin inițial. Nu mă credeam pregătită”, a povestit Evelyn Iekel.

Legătura cu fosta soție a lui Florin Piersic

Înainte să apară pe scenă, tânăra a purtat o mică discuție cu Smiley și Pavel Bartoș, care au vrut să afle mai multe detalii despre concurentă.

Bartoș – Vreo legătură cu actrița Tatiana Iekel?

Evelyn – Da, bine punctat. Suntem rude, dar îndepărtate, e din partea tatălui.

Smiley – Ce naționalitate are numele Iekel?

Evelyn – Sunt născută în România, dar influențe austro-ungare.

Pavel Bartoș – Tatiana Iekel, o mare actriță…

Evelyn – Fosta soție a lui Florin Piersic.

Pavel Bartoș – Mama lui Florinel și fosta soție a lui Florin Piersic ăl mare.

Evelyn Iekel a primit patru de DA de la jurații Românii au talent.

Povestea de iubire dintre Florin Piersic și Tatiana Iekel

Tatiana Iekel și Florin Piersic au fost căsătoriți timp de 14 ani. Povestea lor de dragoste a început în anul 1958, la Paris, după care și-au unit destinele în 1960. Din iubirea lor s-a născut Florin Piersic Junior.

În tinereţea sa, despre Tatiana Iekel s-a spus că era cea mai frumoasă actriţă din România. Născută la Iaşi, pe 10 octombrie 1932, aceasta a fost prima femeie care i-a furat inima actorului Florin Piersic şi l-a luat prima de soţie.

Despre Florin Piersic, Tatiana Iekel a susținut că nu a fost iubirea vieții ei: „Iubirea vieții mele a început când aveam 13 ani și eram elevă la Iași. El a fost cea mai mare iubire a vieții mele și ne-am despărțit din cauza lui Florin. Este un om care ar fi trebuit să fie liber toată viaţa. Era un crai veşnic curtat. Se îndrăgostea de toate partenerele cu care juca, iar la un moment dat s-a îndrăgostit atât de tare de una dintre partenerele lui şi i-am spus că e mai bine să ne despărţim”.

Actriţa Tatiana Iekel a murit la 84 de ani, pe data de 14 mai 2017, la vârsta de 84 de ani. La scurt timp după moartea sa, Florin Piersic a scris pe rețelele sociale:

„Tatiana, scumpa mea, de când ţi-ai luat zborul către stele, mă gândesc neîncetat la tine, la noi, la cum ai apărut în viaţa mea şi m-am îndrăgostit definitiv de ţine, la cum ne-am iubit, la cum ne-am despărţit, la cum a apărut pe lume băiatul nostru pe care tu îl adorai şi de care eu sunt atât de mândru şi mai ales la cum am rămas prieteni, până la sfârşitul sfârşitului. Eu, Florin, cu durere şi lacrimi în ochi şi în suflet, îţi sărut mâna şi îţi mulţumesc că mi-ai fost alături şi m-ai însoţit cu gândul tău bun, chiar şi atunci când am fost departe unul de celatalt. Dar tu ştii bine, că deşi viaţă ne-a despărţit, noi am rămas mereu aproape”.