Eliza Iliescu s-a înscris la a doua facultate. Fata Adrianei Iliescu s-a răzgândit, cât va plăti la taxă EXCLUSIV

Peste doar câteva zile, Eliza Maria Iliescu, fiica Adrianei Iliescu, cea mai bătrână mamă din România, va păsi pentru prima oară ca și studentă, treptele Facultății de Litere, din cadrul Universității București. Tânăra își dorește să fie profesoară, la fel ca și mama sa și, potrivit mărturisirilor făcute în exclusivitate pentru playtech.ro, nu de puține ori cele două au discuții pe teme de literatură.

Eliza Maria Iliescu, fiica Adrianei Iliescu, cea mai bătrână mamă din România, trece printr-o nouă etapă a vieții sale. Peste doar câteva zile, mai precis pe data de 3 octombrie, ea va începe cursurile a două facultăți, prima pe listă fiind cea de Litere, din cadrul Universității București. Potrivit propriilor mărturisiri făcute pentru playtech.ro, Eliza nu are niciun fel de emoții. Mai mult, abia așteaptă să-și cunoască profesorii și colegii.

Tânăra nu ne-a ascuns faptul că dacă va fi nevoie, se va consulta și cu mama sa, și ea fostă profesoară de limba română, așa cum obișnuia să facă și în timpul liceului.

Eliza a fost șefă de promoție la Colegiul „Dimitrie Paciurea”, și a avut la bacalaureat o medie de peste 9.50. Aceasta a obținut la limba română, la examenul maturității, nota 9.80.

În cele din urmă, Eliza s-a înscris și la a doua facultate, chiar dacă pentru aceasta va trebui să plătească și taxă. Ea s-a răzgândit însă, și în loc de Filosofie a optat pentru o altă specialitate. Tânăra a precizat că ea și mama sa nu au nevoie de ajutorul nimănui pentru a le putea face în paralel:

Mandră de performanțele fiicei sale, mama acesteia, Adriana Iliescu, ne mărturisea că ea va fi cea care o va ajuta să-și plătească a doua facultate, din pensia sa de la Uniunea Scriitorilor.

Adriana Iliescu a împlinit, 84 de ani, la sfârșitul lunii mai. Ea a devenit mamă la 66 de ani. Ca fost cadru universitar, fosta profesoară de limba și literatura română are o pensie de aproximativ 4000 de lei, căreia i se adaugă însă și o indemnizație de aproximativ 2000 de lei, de la Uniunea Scriitorilor, după cum însăși mărturisea.

„Nu ne-a fost ușor, dar am trecut împreună prin toate. Am trăit din pensia mea de profesor, aș adăuga chiar profesor universitar, dar și din indemnizația pe care o primesc de la Uniunea Scriitorilor. Adică ceva în jurul a 2.000 de lei. Ne-am gospodărit mereu cu cât am avut și nu am cerut nimănui nimic!”, mărturisea Adriana Iliescu pentru playtech.ro.