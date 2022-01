Cu câți bani reușește să trăiască Adriana Iliescu, alături de Eliza. Suma este incredibil de mică: ‘Calculez fiecare ban’ EXCLUSIV

Frumușica adolescentă Eliza Maria Bogdana, fiica celei mai bătrâne mame din România, Adriana Iliescu, împlinește duminică 17 ani. La ceas aniversar, celebra femeie ne-a împărtășit, în exclusivitate pentru playtech.ro, marea bucurie că Eliza a decis să se înscrie la Facultatea de Litere, aceeași pe care și ea a absolvit-o, în anii tinereții.

„Vom sărbători ziua fetei, așa cum face fiecare familie, cu un tort și cu alte mici atenții de gen”

Duminică, 16 ianuarie, va fi mare sărbătoare în familia Adrianei Iliescu, românca intrată în istorie, dar și în „Cartea Recordurilor”, în 2005, pentru faptul de a fi cea mai bătrână mamă din lume. Timpul a trecut și iată că Eliza Maria Bogdana Iliescu s-a transformat într-o domnișoară frumoasă și deșteaptă. Duminică, adolescenta împlinește 17 ani, prilej pentru Adriana Iliescu de a se mândri cu unicul ei copil:

„Noi suntem foarte bine, mulțumesc lui Dumnezeu! Am traversat cu bine această perioadă dificilă, cu pandemie, dar și alte probleme. Sigur că vom sărbători ziua fetei, așa cum face fiecare familie, cu un tort și cu alte mici atenții de gen”, afirmă Adriana Iliescu, în exclusivitate pentru playtech.ro.

Luiza vrea să dea la Facultatea de Litere, urmând să devină profesoară de limba și de literatura română, precum mama ei

Cea mai cunoscută mamă din România spune că trebuie să-i mulțumească divinității nu doar pentru că a ajutat-o să dea naștere unui copil la o vârstă atât de înaintată, la 66 de ani, dar și pentru că i-a dat putere să-și crească fata:

„Eliza e bucuria ochilor mei. E premianta clasei și unul dintre cei mai buni copii din liceu. Are o medie generală apropiată de zece, nu chiar nota maximă, ceea ce după mine nu e totuși puțin lucru, mai ales că e în clasa a douăsprezecea, una decisivă pentru viitorul ei. Avem deja emoții legate de examenele de Bacalaureat, dar și de admiterea la facultate. Am discutat cu ea și a decis să urmeze calea mamei. Cu alte cuvinte, va merge la Facultatea de Litere, urmând să devină profesoară de limba și literatura română!”, mai spune Adriana Iliescu, acum în vârstă de 83 de ani.

Acesta a dorit să ne mai precizeze că alegerea viitorului profesional i-a aparținut în totalitate fiicei, dar admite că se bucură pentru opțiunea finală a Elizei.

„Nu ne-a fost ușor cu banii, dar am trecut împreună prin toate, am trăit din pensie. Nu e vorba decât despre o pensie amărâtă”

Fericita mămică neagă zvonurile că nu reușește să se descurce singură, pe plan financiar:

„Nu ne-a fost ușor, dar am trecut împreună prin toate. Am trăit din pensia mea de profesor, aș adăuga chiar profesor universitar, dar și din indemnizația pe care o primesc de la Uniunea Scriitorilor. Adică ceva în jurul a 2.000 de lei. Nu dau amănunte, însă una peste alta nu e vorba decât despre o pensie amărâtă. Ne-am gospodărit cu cât am avut și nu am cerut nimănui nimic!”, ni s-a mai confesat Adriana Iliescu.

Ea mai crede că a reușit să-i transmită deja fiicei sale Eliza arta de a fi cochetă cu bani puțini.

Adriana Iliescu a devenit mamă la 66 de ani. Până pe 29 decembrie 2006, ea a deținut titlul de cea mai bătrână mamă a planetei

Adriana Iliescu a devenit mamă la 66 de ani, pe 16 ianuarie 2005, la Maternitatea Giulești din Capitală, fiind supusă unei fertilizări in vitro, cu o sarcină gemelară. A beneficiat mai întâi de tratament hormonal, pentru îndepărtarea efectelor menopauzei, apoi a fost fertilizată in vitro, sub atenta supraveghere a medicului Bogdan Marinescu.

Fosta profesoară de română a rămas însărcinată cu tripleți, dar a născut, la puțin peste 34 de săptămâni, un singur copil. Un prim embrion își încetase dezvoltarea după trei săptămâni, iar al doilea făt, care s-a dovedit a fi tot o fată, a murit după 34 de săptămâni de sarcină.

Acest lucru i-a determinat pe medici s-o ajute pe Adriana Iliescu să o nască, prin cezariană, pe Eliza Maria Bogdana, fiind rezultatul dorinței enorme a mamei, dar și a eforturilor echipei medicale. Până la 29 decembrie 2006, Adriana Iliescu a deținut titlul de cea mai bătrână mamă a planetei, ea născând la vârsta de 66 de ani și 320 de zile.