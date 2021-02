Eliminare șocantă la Survivor România 2021: ‘Astea au fost jocurile colegilor’

Ultimul moment al săptămânii de ”Survivor România”, consiliul de eliminare, le-a adus pe Roxana Nemeș și Simona Hapciuc față în față, la mâna publicului din România. Ediția de duminică a venit cu verdictul: echipa Faimoșilor și-a luat rămas bun de la Simona Hapciuc.

Simona Hapciuc a părăsit competiția Survivor România 2021 după consiliul de eliminare de duminică. Gândurile cu care s-a despărțit de Faimoși

Drumul Simonei Hapciuc la ”Survivor România” s-a oprit în seara de duminică. „Sunt foarte fericită pentru că părăsesc competiția cu capul sus. Ultimul traseu pe care l-am avut l-am câștigat de două ori. Ultimul meci l-am încheiat cu câștigarea a două puncte. Ultimul meci pe care copilul meu îl va vedea la televizor va fi cel în urma căreia va trage concluzia că mama lui este o câștigătoare. Plec acasă mândră de ce am făcut, de cine sunt și de cum m-am luptat.

Consider că am dat totul. Din punct de vedere sportiv consider că nu ar trebui să plec, dar astea au fost jocurile colegilor. Sunt fericită pentru că plec la puiul meu. Sunt sigură că și el va fi foarte fericit când mă va vedea și sunt convinsă că Dumnezeu are alte planuri mult mai mărețe pentru mine”, a fost discursul concurentei după eliminare.

La plecare, Simona a evitat să-și strângă în brațe câțiva colegi, printre care Sebastian Chitoșcă, Culiță Sterp, Zannidache, Jador și Cosmin Stanciu.

„Echipa noastră a fost formată din misogini”

Astăzi, printr-o transmisiune prin Skype la ”Teo Show”, Simona a făcut noi declarații după terminarea luptei în junglă: „Mă simt foarte liniştită. În niciun caz nu mă aşteptam să ies acum. Consider că din echipa mea ar fi fost cel puţin patru persoane care ar fi trebuit să iasă înaintea mea: Majda, Culiţă, Roxana Nemeş şi Jador. Am fost mai bună decât ei. Să nu uităm că Survivor este şi un joc de strategie.

Eu mi-am asumat ca voi fi o fire dreaptă, nu am vrut să fac strategii sau grupuleţe şi iată că am pierdut. Am avut altercaţii cu ai mei colegi încă de la început. Echipa noastră a fost formată din misogini. Asta au zis-o şi celelalte fete, nu doar eu. Ei aveau nevoie de servitoare, de mame, de soţii”, a concluzionat Faimoasa.