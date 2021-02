Simona Hapciuc de la „Survivor România” a povestit despre conflictul în care a fost implicată. De la ce a pornit și unde s-a ajuns în urma unui schimb de replici între coechipieri?

Concurenta de la „Survivor România 2021” a avut parte de neplăceri în cadrul competiției la care participă. Tânăra a intrat într-un conflict cu cei din echipa Faimoșilor. De la un banal gest, concurenta a ajuns să izbucnească în lacrimi, de față cu colegii ei.

Conflictul ar fi pornit de la o discuție întreruptă de Georgiana Lupu, noua membră a echipei Faimoșilor. În acel moment, Simona i-a atras atenția colegei sale că are prostul obicei de a vorbi peste ceilalți. De aici ar fi pornit schimbul dur de replici venit din partea coechipierilor, care au criticat-o pe Simona. Cu ochii în lacrimi, tânăra a vorbit despre atacul dur la care a fost supusă din partea celorlalți concurenți.

Concurenta a povestit cum i s-au adresat cuvinte dure care ar fi afectat-o profund. Totodată, Simona se simte nedreptățită de reacția colegilor și declară că nu și-ar dori să fie nimeni în pielea ei. Ea este de părere că cei din echipa ei au reacționat dur la adresa ei și consideră că aceștia au dat dovadă de răutate.

„Mi s-au adresat cuvinte foarte grele. As vrea doar să se înțeleagă că sunt efectiv dărâmată înăuntrul meu. De la începutul competiției nu am gresit absolut deloc nimanui cu nimic, daca am gresit mereu m-am dus si mi-am cerut scuze si i-am rugat să îmi inteleaga comportamentul putin mai impulsiv. Dar mereu am încercat sa ii ajut, am stat, am vorbit cu ei, cu băietii, cu fetele. Asta pentru că sunt foarte inimoasă si vreau mereu să ajut si nu treacă si altii prin ce am trecut eu. M-au pus la zid si au aruncat în minte cu tot ce au putut ei. M-au făcut ipocrită, falsă, mincinoasă. Am momente când simt că o să clachez din punct de vedere psihic pentru ca toata lumea devine foarte foarte rea. Singura problema e ca suntem foarte rai unii cu altii si nu inteleg de ce. Trebuie sa fim o echipa unita pentru ca jocul abia a inceput, mai sunt 4 luni.