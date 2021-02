Cea mai frumoasă surpriză de la Survivor România. Culiță Sterp, în culmea fericirii

Culiță Sterp nu-și mai încape în piele de fericire! Cunoscutul cântăreț de manele a aflat o veste deosebită de acasă. Totul s-a petrecut după ce pe teren a avut loc aspra confruntare pentru comunicarea cu cei dragi. Ce a aflat vedeta?

Culiță Sterp e departe de iubita sa care îl poartă în pântece pe primul său moștenitor. Acesta a recunoscut în fața tuturor, în premieră, că urmează să devină tată de fată chiar într-o ediție din Survivior România.

Bucuria neașteptată a venit, însă, la câteva săptămâni după, când a aflat de acasă că pe drum este un băiețel, nu o fetiță. Daniela Iliescu i-a trmis o fotografie cu fiul lor. Totul s-a întâmplat după ce Faimoșii au câștigat în fața Războinicilor jocul pentru comunicare, iar pe lângă poze cu cei rămași acasă au primit și o fotografie cu ei.

Manelistul a avut parte de cel mai frumos cadou din partea iubitei însărcinate care i-a dezvăluit sexul copilului lor. „E băiat! Băi, e băiat! Cum s-a schimbat? Băi nu cred! Am vrut să plâng, dar nu mai pot să plâng. E băiat! Doamne, doamne! Uite-o pe nevasta mea, ce frumoasă e!”, strigă încântat Faimosul.

Deja obișnuit cu gândul că va avea o fetiță, manelistul a crezut că este o glumă. Bărbatul nu și-a mai putut stăpâni lacrimile de emoție și a rămas fără cuvinte. „Frumosul meu, deși absența ta mă întristează de obicei, acum mă face să fiu cea mai mândră și fericită, pentru că arăți lumii cum te văd eu. Un om ambițios, deștept”, i-a mărtusit viitoarea mămică.

„Băi, dacă e o farsă, dar nu e 1 aprilie. Mai e până la 1 aprilie. Nu-mi vine să cred. Când am văzut poza, m-am pregătit să mă emoționez, că sigur o să văd o poză emoționantă. Când am văzut că e băiat, am dat din plâns în fericire. E ceva ce nu pot exprima în cuvinte. Sunt atât de fericit în interior, că nu știu ce să mai zic. Când am venit la Survivor m-am simțit vinovat că am lăsat-o singură acasă, dar știam că e fată descurcăreață. Știam că o să am fată, dar Dumnezeu mi-a întors faptele bune pe care le-am făcut de-a lungul vieții și mi-a dat cel mai frumos cadou. O să am băiat. Nu-mi vine să cred!”

Culiță Sterp