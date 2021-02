Simona Hapciuc, out de la Survivor România. Vestea proastă primită de blondă

Se strâng rândurile la ”Survivor România”. Faimoșii au pierdut cele două jocuri de imunitate din această săptămână, așa că au fost nevoiți să nominalizeze doi dintre coechipieri. „Trebuie să devenim mai puțini”, a fost de părere Zannidache, care a susținut de la începutul competiției ca echipa albastră are prea multe verigi slabe, ce trebuie eliminate. Facă-se voia lui, a spus destinul, care, după un șir de cinci câștiguri le-a adus pe vedete din nou în pragul pierderilor. Roxana Nemeș a fost numită de colegi în primul consiliu pentru a părăsi jungla. A doua nominalizare s-a desfășurat aseară, când Faimoșii au decis să o trimită la votul publicului pe Simona Hapciuc.

Survivor România. Simona Hapciuc intră în cursa pentru eliminare

„M-am rugat la Dumnezeu, dacă copilului meu îi este atât de dor de mine și nu maipoate și dacă eu trebuie să mă întorc acasă sa-mi fac datoria de mamă, mai presus de a continua această luptă, atunci să mă trimita acasă. Îmi vine să plâng nu pentru că am fost votată , ci pentru că de când sunt aici eu am cunoscut cea mai mare durere posibilă.

Toată viață am trăitcu senszatia că cea mai mare durere posibilă a fost că am fost părăsită de părinți, asta până am plecat la Survivor și mi-am părăsit copilul. Când am plecat de acasă m-am simțit cel mai ordinar om din lume.

„În acest moment mă simt o mamă rea”

În fiecare zi încercam să mă alin că sunt aici pentru el, vreau să îi fac o viață mai bună, pentru că nu are tată și doar eu pot să-i fac o viață mai bună. Știu că fac aceeași greșeală pe care au făcut-o părinții mei când m-au părăsit pe mine, dar eu mă întorc la el. Este ceva temporar.

Aseară când m-am rugat la Dumnezeu să mă trimită acasă dacă copilul meu are nevoie de mine, pentru mine e un semnal de alarmă că poate dimitrie nu are nevoie de mine să-i fac o viață mai bună, ci să fiu alături de el. Sincer, în momentul de față mă simt o mamă rea”, a spus Simona cu ochii în lacrimi.

Motivul pentru care Simona Hapciuc a acceptat provocarea din Republica Dominicană este Dimitrie, copilul ei de patru ani, pe care îl crește singură. Faimoasa a dorit să-i ofere acestuia o viață mai bună, premiul consistent pus la bătaie în această competiție ajutând-o în acest sens.