Eliminare așteptată la Survivor România 2022. A izbucnit în plâns după anunțul lui Dan Pavel

Elena Chiriac, Alexandra Duli sau Marian Drăgulescu? Care este concurentul din echipa Vulturilor care în ediția de azi, 26 aprilie 2022, a emisiunii Survivor România, a părăsit competiția? După jocul de Comunicare din această seară, situația s-a tranșat la Consiliul de Eliminare, în urma votului publicului.

Un nou joc de Comunicare a avut loc azi între triburile Tigrilor și Vulturilor. Nominalizații propuși spre la eliminare și-au propus să dea totul pe traseu, gândindu-se că ar putea fi pentru ultima dată când se vor putea înfrunta cu membrii echipei Tigrilor, care în această seară,

petrec un Consiliu liniștit.

Recompensa în urma câștigării Jocului de Comunicare a fost comunicarea pe WhatsApp cu prietenii, astfel că miza a fost mare. Tribul care s-a putut bucura de ea a fost reprezentat de echipa Vulturilor.

În cadrul Consiliului de Eliminare, Elena Chiriac, Alexandra Duli și Marian Drăgulescu au spus ce simt înainte de a afla verdictul din partea lui Daniel Pavel.

„Am o tradiție, în care fac brățări, jocul de Comunicare m-a făcut să mă simt că nu vreau să plec acasă, m-a încărcat așa de mult, vreau să mă bucur că am adus punct, nu am cum să mă satur de Survivor”, a spus și Alexandra Duli.

„Sunt foarte emoționat, mă simt ca la o răscruce de drumuri, sunt împăcat, sunt recunoscător, am o echipă cu care mi-aș dori să merg mai departe. Dorința mea este să continui, iar dacă cei de acasă sunt de acord, înseamnă că voi merge mai departe”, a declarat și Marian.

„Știam, să-i rupeți săptămâna asta! Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru o experiență de viață și celor de acasă care au crezut în mine. Nu știu ce să zic, îmi pare foarte rău chiar dacă m-am așteptat, nu am niciun regret, am fost eu sută la sută, guralivă, nebună și vă iubesc pe toți. Vă aștept pe toți cu prăjituri. O să îmi fie dor de voi! Nu mai am nimic de spus, mulțumesc Domnul Dan”, a spus aceasta.