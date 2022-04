Nominalizări șocante la Survivor Romania 2022. Cine poate ieși din emisiune: „O premieră”

Nominalizări șocante la Survivor România 2022, ediția din 25 aprilie 2022. Daniel Pavela anunțat în Consiliul din această seară cine ar putea ieși din concurs. În ediția de azi a show-ului de la Pro TV, Tigrii au câștigat Jocul pe traseu, astfel că nominalizările s-au făcut din echipa Vulturilor.

După ce Daniel Pavel a făcut anunțul serii referitor la un nou game change (vezi AICI), Alex Delea și Doru Răduță din echipa Vulturilor s-au putut salva și au putut face nominalizările individuale, întrucât amândoi au obținut cel mai bun scor pe traseu, din tribul lor.

Alex Delea a declarat cum se simte știind că a scos cel mai bun timp pe traseu din echipa sa, dar și ce nominalizare a făcut:

„Sunt bucuros că am scos cel mai bun timp, dar îmi este greu să nominalizez: pe criterii sportive, cel mai jos o găsesc pe Duli, față de ceilalți. În capul meu, sportiv ea este cel mai jos. În capul meu este ceva, nu știu ce să zic, după părerea mea ea este nominalizarea”, a declarat Alex Delea.

Doru Răduță, al doilea concurent din echipa Vulturilor care a scos cel mai bun timp pe traseu, a fost rugat, de asemenea, să facă nominalizarea sa:

A urmat apoi nominalizarea colectivă, iar aici, Daniel Pavel a remarcat „o premieră”, fiind vorba despre faptul că, pentru prima dată, Elena Chiriac a fost nominalizată colectiv, primind două voturi din partea echipei ei.

„Buna seara, nu mi-aș fi imaginat niciodată că poziția de nominalizat aduce atâtea emoții, mi-e greu, votul colectiv înseamnă două voturi, suntem puțini, am ajuns departe, mă gândesc de ce am fost votată eu, deși astăzi am avut o zi bună, mi-am adus aportul, în ultimul timp m-am gândit de ce sunt aici, trec prin atâtea stări.

Dar le fac pentru mine, să fiu puternică, și când ajung o versiune a mea mai bună. Când am venit aici am ales o carcasă a durității, dar de fapt sunt sensibilă, îmi doresc să nu fiu eu cea care pleacă acasă.”, a declarat Elena Chiriac.