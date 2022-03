Anunț neașteptat la Survivor România 2022. Daniel Pavel a făcut toți concurenții să urle de bucurie

Daniel Pavel a făcut un anunț neașteptat la Survivor România 2022, în Consiliul din ediția din 27 martie 2022. Concurenții au început să urle de bucurie la unison, iar finalul anunțului prezentatorului emisiunii i-a adus în pragul de a plânge de bucurie. Iată ce s-a întâmplat în acest Consiliu inedit.

După ce Faimoșii au câștigat azi Jocul pentru Recompensă, și anume, o cină și o petrecere în Punta Cana, spre dezamăgirea Războinicilor care au obținut 7 puncte pe traseu și și-ar fi dorit câștigul, cele două tabere s-au reunit la un nou Consiliu. Războinicii și Faimoșii au spus cum s-a desfășurat pentru ei ziua de azi, pe traseu:

Alexandra Duli: Mi-am dat seama că mă enervez foarte mult, de multe ori am avut parte de câștiguri, dar trebuie să te obișnuiești să și pierzi. A fost prima zi în care am vrut să plâng de foame.

„Ionut Popa: Faptul ca am pierdut jocul se intampla. Strategia de alegere a fost OK, foamea isi spune cuvântul. Sunt slăbit, nu știam de unde să îmi mai iau energie.

Faimoșii, norocoși că au putut beneficia de Recompensă, au declarat la Consiliu:

„CRBL: Mă bucur că ne facem auziți și ne facem și prezenți pe podium, suntem motivați, suntem bine și pentru următorul joc. Nu știu dacă să râd, să plâng, pentru că nu știu ce se va întâmpla la acest Consiliu.

TJ: A fost un joc incredibil, din fericire am câștigat, eu cu elena am reușit să facem ceva interesant, am cântat, ne-am unit, e pentru prima dată acest vibe nou, am rămas cu gura căscată și a fost ziua noastră. În martie e și ziua mea, sunt fericit că am câștigat, dar nu știu ce se va întâmpla la acest Consiliu”.