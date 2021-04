Elena Merișoreanu și-a dezvăluit marele regret al tinereții. Ce greșeală a făcut și vrea să repare EXCLUSIV

Elena Merișoreanu (72 de ani), una dintre cele mai bune voci din muzica populară românească, știe să fenteze trecerea timpului. Ea ne-a povestit despre micile trucuri, în exclusivitate pentru playtech.ro, dar și despre marele regret de a-și tatua sprâncenele, în anii tinereții, pe când se afla într-un turneu în America:

“Aveam sprâncene foarte frumoase însă, când eram tânără, m-am dus într-un turneu în America și am văzut la o colegă cât de frumoase sunt, așa că mi-am tatuat și eu la fel ca ea, tot în America. Aveam niște sprâncene naturale așa de frumoase și, după ce mi le-am tatuat, au fost foarte subțiri. Îmi pare rău acum. Însă, vreau să merg, cât de curând, să îmi mai facă sprâncenele mai groase, să mi le facă fir cu fir”.

Care este regretul Elenei Merișoreanu?

”De 55 de ani, folosesc aceeași cremă de față, pe bază de plante”.

Elena Merișoreanu este foarte preocupată de imaginea ei. Artista ne-a dezvăluit secretele unui ten frumos: “Mă duc la cosmetică de două ori pe an, plus că folosesc aceeași cremă de față, pe bază de plante, de 55 de ani, pe care o cumpăr de la Plafar. Am fost prin toate țările, și am folosit tot felul de creme dar nu au fost bune pentru tenul meu. Însă, la farduri nu mă zgârcesc, în general îmi cumpăr farduri foarte scumpe, pentru că îmi place să am fardurile mele, mai ales cu pandemia asta”.

Totodată, Elena Merișoreanu ne-a mai dezvăluit și cum își întreține podoaba capitală: “Am niște ceaiuri de urzică și de nalbă cu care mă dau după ce mă spăl pe cap, văd că este destul de bun. Plus că eu mă vopsesc foarte des și, în general, îți cade părul și se albește mult mai repede. Pe lângă asta, mă tund la două săptămâni, ca să crească frumos. Țin foarte mult la felul în care arăt pe scenă, să fiu mereu aranjată”.

Ce spune despre operațiile estetice?

Pe lângă toate aceste trucurile de înfrumusețare, la îndemâna oricui, Elena Merișoreanu ne-a mărturisit că a apelat și la ajutorul medicilor esteticieni pentru a scăpa de unele imperfecțiuni. “Operații estetice nu am, nu vreau să îmi fac și nici nu am nimic nu persoanele care apelează la asta. Însă, mi-am pus acid hialuronic în șanțurile de la nas și gură, în frunte am botox și cam atât. Nu sunt adepta intervențiilor chirurgicale”, ne-a mai spus artista.

Scandalul cu Maria Dragomiroiu

Elena Merișoreanu și Maria Dragomiroiu, cândva bune prietene, sunt acum la cuțite, scandal pornit pe seama pensiei Mariei, de 1.200 de lei. Dar, gurile rele susțin că, între ele, sub aparenta amiciție, a mocnit mereu o rivalitate chiar și privind frumusețea.

Și Maria Dragomiroiu (65 de ani) pare cu mult mai tânără, având și ea trucuri ieftine de înfrumusețare. Artista își spală părul lung de un metru cu săpun de casă și nu îl vopsește niciodată.

Maria Dragomiroiu are un tratament simplu pentru podoaba capilară: “Dacă vreți să fiți frumoase, vă învăț eu acum ceva. De două ori pe an, părul cade și, ca să opresc această cădere, fac acest tratament. Deci, pun cinci gălbenușuri de ou. Se bat gălbenușurile, mai adaug și puțin ulei de măsline sau ulei de ricin.

Nu îngrașă părul. Se amestecă toate ingredientele, dacă este prea groasă compoziția se pune puțină apă, apoi se aplică cu degetele la rădăcina părului. Lăsați să acționeze 10 minute, cu părul înfășurat într-un prosop, după care vă spălați pe cap, cu orice șampon doriți,” a explicat Maria Dragomiroiu, într-un interviu tv.