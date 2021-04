Elena Merișoreanu, dezvăluiri despre medicii care i-au tratat soțul. Cum s-ar fi purtat cu el, de fapt (exclusiv)

Intrepreta de muzică populară, Elena Merișoteanu, a trecut prin mari emoții vreme de două săptămâni, cât timp medicii s-au luptat să-i salveze viața soțului ei, pe nume Viorel Croitoru, care a fost diagnosticat cu coronavirus.

În prezent, acesta este externat din spital, se simte bine și este răsfățat de soție, care le este extrem de recunoscătoare cadrelor medicale.

De altfel, Elena Merișoreanu a spus că a avut mari emoții pentru jumătatea sa, întrucat starea de sănătate i se degradase rapid în urmă cu două săptămâni. Acesta a fost externat vineri din spital, dar nu poate uita coșmarul prin care a trecut.

”Acum, soțul meu se simte bine. Vă dați seama că a mers la spital cu plămânii afectați 75% și a ieșit din curtea unității medicale pe picioarele lui. Se descurcă singur, dar îl răsfăț și eu cu ciorbițe și tocănițe. Ieri s-a plimbat prin curte, s-a jucat cu nepotul nostru. Mănâncă singur. Nu stau cu masca în prezența lui, pentru că nu mai este bolnav. Plus că, în urmă cu câteva zile, am fost și la rapel, la vaccin, așa că nu are de ce să îmi mai fie frică”, a spus artista, în exclusivitate pentru impact.ro.