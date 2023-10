Elena Merișoreanu își face o nouă intervenție estetică. Multe tinere o vor felicita, ce are de gând să-și facă: „Îmi bag fire” VIDEO EXCLUSIV

Elena Merișoreanu a fost prezentă recent la un eveniment monden din Capitală, însoțită de Ștefania Zaharia, trainer specialist în dermopigmentarea buzelor și sprâncenelor. Elena Merișoreanu a apelat la ajutorul Ștefaniei pentru a avea sprâncenele perfecte.

Astfel, și-a pus încrederea în tehnicile ei și nu a regretat, iar acum urmează o nouă intervenție estetică. Interpreta de muzică populară recunoaște că are foarte mare grijă de înfățișarea sa! În exclusivitate pentru Playtech Știri, cântăreața ne-a spus cum se menține atât de bine la aproape 76 de ani!

Elena Merișoreanu se menține extraordinar de bine la 76 de ani! Ori de câte ori o vedem, artista este bine îmbrăcată, machiată profesional și bineînțeles, întotdeauna cu zâmbetul pe buze! De curând, a apelat la ajutorul unei specialiste în dermopigmentare, iar acum are sprâncene perfecte.

După cum știm, Elena Merișoreanu este mereu aranjată, astfel nu vrea să mai depună atât de mult efort pentru a se pregăti. În doar câteva zile, urmează să își micropigmenteze buzele, astfel încât să nu mai folosească rujul. În exclusivitate pentru Playtech Știri, Elena Merișoreanu ne-a spus ce intervenții noi mai urmează:

După ce s-a operat la picior, Elena Merișoreanu a trecut prin perioada de recuperare. Timp de 3 luni, artista nu s-a mai putut coafa. Familia o știe mereu aranjată, astfel reacția nepoților săi a fost neașteptată:

Elena Merișoreanu a devenit străbunică în urmă cu câteva luni. Artista se simte binecuvântată!

După operația la picior, medicul i-a interzis să mai poarte pantofi cu toc!

“Mă simt bine de când m-am operat. Nu mai am dureri, nu mai pot să zburd, ce-i drept. Încerc să nu mai port tocuri, mi-a interzis medicul și are dreptate. Am și o greutate…Atât de mult am slăbit, încât nu mai încape nimic pe mine.”, ne-a mai spus interpreta de muzică populară.