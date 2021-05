Elena Merișoreanu are grave probleme de sănătate. Medicii au decis să o opereze

Elena Merișoreanu trece prin clipe dificile din cauza problemelor de sănătate. Cunoscuta interpretă are nevoie urgentă de operație, potrivit medicilor.

Elena Merișoreanu va fi operată de urgență din cauza faptului că are pietre la fiere. Medicii i-au spus că trebuie să sufere o intervenție chirurgicală cât mai repede, pentru că situația nu suportă amânare.

Interpreta a declarat că și-a dat seama că ceva este în neregulă cu corpul ei când a început frecvent să se baloneze.

„Lună după lună nu te duci să-ți faci toate analizele și m-am dus ieri și le-am făcut cam pe toate. Îi povesteam domnului profesor că la anumite mâncăruri mă balonez și nu știu ce am. Am făcut ecograful și am aflat că am pietre la fiere. Am fost azi dimineață la chirurg, am vorbit cu dânsul și mă operează săptămâna viitoare”, a declarat Elena Merișoreanu.