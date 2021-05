Elena Merișoreanu se operează de urgență. Vestea cumplită pe care a primit-o la doctor. EXCLUSIV

Elena Merișoreanu (80 de ani) se confruntă cu mari probleme de sănătate. După ce s-a operat la picior, iată că vedeta se pregătește de o nouă intervenție chirurgicală. „Am fost astăzi la spital și mi-am făcut o radiografie, nu mă simțeam prea bine, în ultima vreme. Medicul mi-a găsit pietre la fiere și trebuie să mă operez cât mai repede posibil. Mi-a spus doctorul că am o găleată de pietre la fiere”, ne-a dezvăluit Elena, pentru impact.ro

Elena Merișoreanu e urmărită de un lung șir de necazuri. După scandalul cu Maria Dragomiroiu, pe seama pensiei, iată că a primit o altă veste grea.

Elena Merișoreanu s-a mai confruntat cu probleme de sănătate și anul trecut, când a fost operată la picior, după ce medicii Spitalului Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC Osteoarticular „Foișor”, din Capitală, au diagnosticat-o cu artroză.

„Nu am participat la nicio emisiune, pentru că nu mi-am terminat recuperarea cu piciorul. Așa că mai stau o săptămână și când vin fac flotări și toate nebuniile. Operația nu a fost grea și am ajuns pe mâna unui medic care merită întreaga apreciere. Am făcut recuperarea, am venit acasă. Nu am simțit că am stat trei luni în casă, pentru că lucrez la un CD”, ne mărturisea cântăreața, la acea vreme.