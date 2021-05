Elena Ionescu a făcut un anunț surpriză. Toți s-au mirat după ce a făcut pace: ‘Am cedat’

Elena Ionescu și-a surprins fanii! Cunoscuta cântăreață i-a făcut pe toți să se mire după ce a făcut pace cu un personaj controversat din viața sa. Despre cine este vorba? Cei care o iubesc nu știau că lucrurile stau așa între ei.

Elena Ionescu e una din cele mai fierbinți cântărețe de la noi, iar formele ei au fost cu siguranță un detaliu care i-a făcut pe fani să o țină mai bine minte. Desigur că aceasta este apreciată și pentru talentul său, nu numai după felul în care arată.

Tânăra mămică are o carieră cu care să se mândrească, se bucură de un copil sănătos și superb care îi înseninează zilele, dar nu are același succes și în dragoste. Cântăreața a avut o relație scurtă cu tatăl copilului ei cu care nu a rămas în relații prea bune după ce bărbatul a înșelat-o.

Fanii nu știu de apariția vreunui alt bărbat în viața sa de la despărțirea de fostul soț, deși și-ar dori să o vadă la brațul multor masculi din showbiz-ul românesc ce sigur roiesc în jurul ei.

Deocamdată, aceasta se dedică trup și suflet băiețelului său, dar și sectorului profesional. Tocmai de dragul lui Răzvănel a făcut recent pace cu fostul partener: „Sunt încă singură! Ce-i drept, ultima perioadă a năvălit peste mine cu toate proiectele și îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut activitate.

Faptul că acum și mobilez apartamentul și că ne-am mutat și că suntem în proiectul ăsta în care filmăm și că mi-am recuperat contul de instagram după 7 luni de zile m-a luat cu un entuziasm de nu am mai avut timp să mă ocup și de partea personală, dar cu siguranță va veni atunci când voi fi pregătită.”

„Răzvănel petrece în timpul weekend-ului cu tatăl lui, mai nou, și doarme la el. Până acum, am zis că era mititel și să nu îi facem trecerea prea radicală. Acum deja el se implică mai mult în viața lui, ceea ce este normal și frumos. Am ajuns la o relație de comunicare foarte OK, avem chiar bază unul în celălalt și asta e cel mai important. În general, așa cum am spus, într-o relație de genul ăsta, când doi oameni se despart, cel mai inteligent cedează, dar uite că aici nu a fost cazul, ne-am înțeles și cumva, ce e mai important, de dragul lui Răzvănel am ajuns să comunicam foarte bine și să înțelegem că pentru el cel mai important este să fie liniște și o comunicare bună”

Elena Ionescu (Sursa: ciao.ro)