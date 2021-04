Ce au în comun Simona Hapciuc și Elena Ionescu de la Survivor România. Fanii au observat imediat

Sunt frumoase, talentate, apreciate de public și mămici supraviețuitoare. Cu toate acestea, există un lucru care le unește și mai tare pe Elena Ionescu și Simona Hapciuc de la Survivor România. Nu e ușor să fii mamă singură, iar Elena Ionescu și Simona Hapciuc știu lucrul acesta cel mai bine. Care este lucrul care le unește pe cele două vedete.

Fostele Faimoase au reușit, ambele, să își cumpere un apartament în care să locuiască împreună cu fiii lor. Cele două vedete au luptat la Survivor și au dat totul pe teren, artista de la Mandinga reușind, anul trecut, să aducă premiul mult râvnit acasă.

Elena Ionescu a câștigat primul sezon din Survivor România și premiul de 50.000 de euro, o sumă de bani impresionantă cu ajutorul căreia și-a cumpărat casa mult visată. Sătulă de stat în chirie de atâta timp, bruneta și-a îndeplinit visul de a avea propriul ei apartament, alături de fiul ei Răzvan, de numai trei anișori.

„Îmi merge bine. Da, am reuşit, mi-am cumpărat un apartament cu patru camere, pe care l-am transformat în trei camere. De două săptămâni ne-am mutat şi noi, este doar pe jumătate mobilat, dar le facem uşor-uşor pe toate. Important este că suntem la casa noastră şi visul a devenit realizabil, acela de a lua o locuinţă pentru mine şi Răzvănel.

Miza, de la început, a fost să îi creez celui mic un cămin, condiţii de viaţă mai bune. Noi am stat în chirie. În 15 ani de când locuiesc în Bucureşti nu am avut ocazia să strâng atât de mulţi bani dintr-o dată ca să pot să achit o locuinţă, iar acum a venit momentul. De când a venit Răzvan pe lume am o mare responsabilitate faţă de el”, declara, anul trecut, Elena Ionescu exclusiv pentru click.ro