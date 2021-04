Elena Gatcin, mesaj pentru Andra după ce i-a dat Golden Buzz. Cătălin Măruță a fost uimit

În ultimpul episod de la ”Românii au Talent” Andra a uimit audiența dând un nou Golden Buzz. Protagonista momentului unic a fost Elena Gatcin care a emoționat prin interpretarea ei. Vocea Elenei și piesa aleasă au fost elementele definitorii pentru trimiterea ei în semifinalele competiției.

Venită din Constanța, unde locuiește de 14 ani, Elena Gatcin, a făcut să vibreze atât masa jurațilori. Numărul impresionat de telespectatori au rămas impresionați și ei de prestația Elenei de la ”Românii au Talent”.

Andra nu a stat prea mult pe gânduri apăsând butonul magic care a propulsat-o pe Elena Gatcin direct în semifinale. Nici astăzi, după atâtea zile, Elena Gatcin nu își revine, emoțiile compleșind-o și astăzi când a fost invitată în platoul lui Cătălin Măruță.

”Și acum am emoții când îmi amintesc, a fost superb. Când am început să cânt, s-a făcut o liniște mortală. Nu m-am așteptat. Mai cânt vara la restaurante, mai facem un ban în plus și acumulăm experiență. Cam așa facem vara, plus concerte sau spectacole, o fac cu mare drag.”, a povestit Elena Gatcin la Măruță în platou.

După cum a relatat concurenta, nu a avut o viață ușoară, mama acesteia făcând sacrificii enorme ca Elena să poată învăța la o școală de muzică. Povestea concurentei este una emoționantă și una de luat exemplu pentru ceilalți. Inclusiv Elena Gatcin a trebuit să facă eforturi în perioada studiilor de la Conservator pentru a se putea întreține.

”Mama a rupt o bucățică din sufletul ei ca eu să fac o școală, cineva i-a spus să o facă pentru că nu va regreta. M-a sunat a doua zi și a început să plângă, i-am zis să nu o facă. Timp de 5 ani se trezea la cu noaptea în cap, venea să mă pregătească de școală, 40 de km, și apoi se ducea la muncă. Pentru mine, mami este tot, chiar dacă nu îi mulțumesc suficient de des.

Am predat și muzică la Chișinău, cât am făcut conservatorul. Aveam 3 locuri de muncă atunci, am vrut să am banii mei, să fiu profesoară. Îmi plac copiii foarte multă, am răbdare cu ei chiar dacă unii se mai urcau pe bănci, pe catedră.”