Dumitru Hermeneanu, concurentul de la Românii au Talent care a fost coleg cu Stela Popescu. Ce făceau împreună VIDEO

Dumitru Hermeneanu a venit la Românii au Talent cu un număr de excepție, care i-a amintit lui Smiley de copilărie. Dumitru Hermeneanu are 85 de ani, este pensionar și se laudă cu faptul că a fost prieten cu Stela Popescu.

Bărbatul a venit cu o fabulă amuzantă, care i-a captivat pe jurați. A fost actor la Teatrul din Deva și s-a plimbat peste tot prin țară. În plus, pensionarul a fost strungar timp de 12 ani. Acum locuiește în Zărnești și a venit la Românii au Talent pentru a recita o fabulă.

„Întotdeauna băiatul meu îmi dă telefon. Mi-a zis: du-te tati, cu succes. Se bucură și el. Am 85 de ani, o vârstă înaintată. Am fost actor la Teatrul din Deva, am colindat toată țara a noastră cu oameni consacrați printre care se numără și Stela Popescu. Era o ființă cumsecade, beam una mică cu ea și plăteam jumate-jumate.

Ca să fii la Românii au Talent, să te vadă o țară întreagă, e mare lucru. Ajungi la culmi înalte!

Am fost și meseria, strungar, timp de 12 ani, am fost și la teatru, am dat concurs, am reușit. M-am ocupat după aceea de muzică, am cântat la chitară și voce. Hermeneanu Dumitru este numele meu” a spus Dumitru.