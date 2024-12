Andreea Marin și fiica ei Violeta, ședință foto specială de Crăciun. Mesajul transmis de vedetă către fani

Crăciunul a adus momente emoționante pentru Andreea Marin și fiica sa, Violeta. Cele două au surprins internauții cu o ședință foto festivă, plină de eleganță și rafinament. Îmbrăcate impecabil, au transmis prin imagini și mesaje bucuria sărbătorilor de iarnă. Fotografiile care au strâns mii de aprecieri au dezvăluit nu doar frumusețea celor două, ci și o legătură profundă între mamă și fiică.

Andreea Marin și Violeta, o ședință foto de Crăciun plină de eleganță și emoție

Andreea Marin și Violeta au ales să celebreze Crăciunul într-un mod elegant, cu o ședință foto care a impresionat comunitatea online. Îmbrăcată într-o ținută sobră, dar cu accente strălucitoare – cămașă albă, sacou negru și pantaloni cu sclipici – vedeta a radiat feminitate și stil. Fiica sa, Violeta, a optat pentru o rochie business albă, care i-a evidențiat rafinamentul și maturitatea.

”Crăciun minunat! 🎅🎄🎁”, a scris Andreea Marin în descrierea fotografiilor publicate pe rețelele de socializare.

Imaginile au adunat rapid peste 13.000 de aprecieri și sute de comentarii din partea fanilor de pe Facebook, care le-au complimentat pentru naturalețea și eleganța lor.

”Minunate, Crăciun Fericit!” sau ”Chiar sunteți adorabile!” sunt doar câteva dintre reacțiile pozitive primite.

Violeta, un viitor strălucit la Cornell University

În timp ce Crăciunul le-a adus liniște și timp petrecut împreună, familia Marin-Bănică se pregătește pentru un an plin de schimbări. În 2025, Violeta va pleca în Statele Unite pentru a studia la prestigioasa Cornell University, la College of Arts and Sciences.

Visul ei din copilărie de a studia într-un mediu academic de top devine realitate, iar părinții săi sunt mândri și emoționați. Andreea Marin a declarat că, deși despărțirea va fi dificilă, își susține necondiționat fiica

”Este greu să îți pregătești copilul să plece, dar știu că acolo își va împlini visurile.”, a declarat fosta zână a surprizelor.

O investiție în educație și viitor

Studiile la Cornell University presupun costuri semnificative, de aproximativ 100.000 de dolari pe an, incluzând taxe, cazare și alte cheltuieli, notează realitatea.net. Totuși, pentru Andreea Marin și Ștefan Bănică Jr., educația fiicei lor reprezintă o prioritate.

Crăciunul petrecut împreună și fotografiile pline de căldură transmit un mesaj clar: indiferent de provocări, familia rămâne pe primul loc, iar visurile Violetei vor fi întotdeauna susținute de cei dragi.