Edi Iordănescu nu exclude varianta unui „divorț” de echipa națională. „Tragem linie după meciul cu Bosnia” – VIDEO

Edi Iordănescu nu se simte deloc bine la echipa națională. Egalul din Finlanda nu l-a ajutat să părăsească ultimul loc din grupa din Liga Națiunilor și are tot mai mulți contestatari, care i-au sugerat să-și facă bagajele. Selecționerul a admis pentru prima dată că va lua o decizie după duelul cu Bosnia, programat pe 26 septembrie.

Edi Iordănescu nu găsește drumul spre victorie. Naționala României a obținut doar un egal în Finlanda și a rămas pe ultimul loc, cu patru puncte în cinci partide. Pukki și Florin Tănase au marcat golurile partidei de la Helsinki, iar selecționerul știe că va fi foarte contestat de fani dacă prima reprezentativă nu câștigă duelul cu Bosnia de luni, ultimul din grupa din Liga Națiunilor. Basarab Panduru a și lansat un scenariu acum câteva zile. Dan Petrescu, selecționer în locul lui Edi Iordănescu.

Cine stă acasă şi nu munceşte, nu poate fi îndepărtat. Atunci când munceşti, în orice moment poţi să fii îndepărtat. Mă frustrează că nu am timp aşa cum mi-aş fi dorit cu echipa, dacă aveam mai mult timp puteam să accelerăm procesul. Dar sunt lucruri asumate”, a declarat Edi Iordănescu la finalul partidei Finlanda – România 1-1.

„Referitor la poziţia mea aici, am muncit ca să ajung aici. Oricând sunt soluţii, am drumul meu. Dacă nu voi reuşi să obţin rezultate, nu contează interesul meu.

Selecționerul este conștient că rezultatele nu sunt de partea lui și a vorbit prima oară despre varianta unei plecări de la echipa națională.

„Am avut situaţii, am creat şi mă bucur că am simţit încredere şi altă personalitate. Hai să aşteptăm, în ceea ce mă priveşte. Să vină un rezultat bun cu Bosnia, după care tragem linie. Mărturisesc că mi s-au făcut multe nedreptăţi şi sunt lucruri care nu le consider fireşti. Eu cer încredere şi răbdare. Nu pentru mine, pentru echipă”, a mai afirmat antrenorul.