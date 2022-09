Adrian Mutu îi plânge de milă lui Edi Iordănescu, după egalul din Finlanda. „Viitorul nu sună deloc bine”. Ce i-a reproșat selecționerului și care este mesajul pentru oficialii FRF

Adrian Mutu este convins că naționala României merita să câștige în Finlanda, dar nu este deloc mulțumit de ceea ce a văzut. „Briliantul” nu înțelege de ce jucătorii primei reprezentative intră pe teren timorați și încordați. Antrenorul Rapidului i-a reproșat selecționerului că echipa nu a forțat mai mult la finalul partidei.

România a reușit să obțină doar un egal în Finlanda și are patru puncte în cele cinci meciuri din Liga Națiunilor. Pukki a deschis scorul după greșeala lui Nicușor Bancu, jucătorul care în tur a marcat singurul gol al duelului, iar Florin Tănase a egalat. „Tricolorii” au avut mai multe ocazii și au trimis și de două ori mingea în bară prin Sorescu și Rațiu. Și Stanciu a avut o ocazie bună, dar mingea trecut pe lângă poartă.

„O impresie mai bună decât în ultimele meciuri ale naţionalei. În seara asta cred că meritam victoria, am avut mai multe ocazii. Puteam şi să pierdem pe final. Dar per ansamblu cred că am făcut un meci bun. Am intrat timoraţi şi asta e şi o problemă a noastră. Această victorie era foarte importantă”, a declarat Adrian Mutu.