Finlanda – România 1-1. Florin Tănase a înscris la Helsinki, dar naționala lui Edi Iordănescu a rămas pe ultimul loc în grupa din Liga Națiunilor

România avea nevoie de victorie în meciul din deplasare cu Finlanda, ca să scape de ultimul loc din grupa din Liga Națiunilor, dar nu a obținut decât un egal la Helsinki. Gazdele au deschis scorul încă din minutul 12. În loc să bubuie o minge din careu și să îndepărteze pericolul, Nicușor Bancu, omul care a adus victoria în partida tur, a trimis la marginea careului. Jensen a recuperat și i-a pasat lui Pukki, iar șutul acestuia l-a învins pe Andrei Radu.

Naționala lui Edi Iordănescu putea să egaleze până la pauză, dar mingea nu a vrut să intre în poartă. Sorescu și Rațiu au trimis mingea în bară, în interval de doar câteva zeci de secunde, iar Tănase nu a reușit să nimerească poarta. Tricolorii au egalat în repriza secundă. După acțiunea purtată în viteză de Bancu și Sorescu, Tănase a fost liber în careu și a trimis mingea în plasă. Au urmat ocaziile lui Stanciu și Man, dar tabela a rămas neschimbată. România a terminat la egalitate în Finlanda, 1-1, și a rămas pe ultimul loc al grupei cu patru puncte din cinci meciuri.

Clasamentul grupei României:

1. Bosnia și Herțegovina – 11 puncte

2. Muntenegru – 7 puncte

3. Finlanda – 5 puncte

4. România – 4 puncte

MIN 90+5. Final de meci.

MIN 90+3. Cicâldău șutează puternic și respinge portarul în corner. Mingea ajunge din nou în careul advers, dar Rațiu șutează peste poartă.

MIN 90. Ultima schimbare în naționala României. Alexandru Cicâldău a intrat pe teren îl locul lui Răzvan Marin. Ocazie mare, Ionuț Radu iese greșit și mingea se îndreaptă periculos spre buturi. A fost scoasă de pe linia porții.

MIN 84. Ocazie uriață pentru Finlanda. Kallman ajunge în careu, îl întoarce de două ori pe Nedelcearu, dar șutează peste poartă. Am scăpat cu bine dintr-un moment foarte greu.

MIN 80. Acțiune frumoasă a echipe noastre. Cordea trimite la marginea careului. Răzvan Marin sare peste balon și Stanciu șutează superb, fără preluare. Mingea s-a dus puțin pe lângă poartă.

MIN 79. Edi Iordănescu îl trimite pe teren pe Drăguș în locul lui Sorescu, cel mai periculos jucător al echipei noastre.

MIN 71. Nicușor Stanciu și-a făcut rapid simțită prezența. Mijlocașul a recuperat și Schuller l-a faultat și a primit cartonașul galben.

MIN 65. Edi Iordănescu face trei schimbări. Au intrat Nicușor Stanciu, Andrei Cordea și George Pușcaș. Au ieșit Florin Tănase, Denis Alibec și Dennis Man.

MIN 65. Marius Marin primește cartonașul galben.

MIN 60. Dennis Man șutează puternic, din cădere, de la marginea careului, dar portarul reține.

MIN 52. GOOOOOOL România!!! Mingea a mers foarte frumos pe traseul, Sorescu- Bancu- Florin Tănase, iar fostul atacant este liber în careu și trimie frumos mingea în poartă.

MIN 51. Deian Sorescu ratează din nou o situație bună. De data aceasta a trimis periculos cu capul, dar mingea a trecut pe lângă poartă.

MIN 50. Naționala României începe în forță repriza secundă. Sorescu încearcă un șut viclean, dar portarul advers reține.

MIN 46. A început repriza a doua.

MIN 45. Final de repriză.

Min. 42: Adrian Rus vede cartonașul galben, după un fault mai tare.

MIN 32. România atacă în valuri și a lovit de două ori bara în doar câteva secunde. Deian Sorescu a şutat de la marginea careului, iar portarul Finlandei a respins în bară. Mingea a ajuns la Rațiu care a centrat direct în bară. Faza a continuat, iar devierea lui Florin Tănase a trecut de puţin pe lângă poartă.

MIN 30. Nicușor Bancu încearcă o acțiune, dar este blocat la marginea careului.

Min 26. Ocazie pentru România! Răzvan Marin șutează de la marginea careului, dar balonul ajunge în brațele lui Hradecky. Este primul șut pe poartă al naționalei lui Edi Iordănescu

Min 25. Ocazie pentru Finlanda! Bancu încearcă să respingă o centrare, însă mingea ajunge din nou la Pukki care șutează însă pe lângă poartă.

Min 17. Ocazie pentru România! Sorescu primește un balon în interiorul careului însă nu reușește să dezvolte faza pentru că este blocat de Vaisanen. Fostul dinamovist este cel mai activ din echipa lui Edi Iordănescu.

MIN 12. GOL FINLANDA. Bancu trimite greșit în centru, la marginea careului, Jensen este pe fază și recuperează, balonul ajunge la Pukki și șutul acestuia îl lasă fără replică pe Andrei Radu. Ce greșeală a făcut Bancu!!!

MIN 5. Sorescu, prima acțiune periculoasă. Fostul dinamovist a ințiat o fază periculoasă, a încercat să șuteze, dar a fost blocat.

MIN 1. A început partida de la Helsinki.

ECHIPELE DE START

România: 1. A. Radu – 2. Rațiu, 5. Nedelcearu, 17. Rus, 11. Bancu – 18. R. Marin (C), 14. M. Marin, 19. Fl. Tănase – 20. Man, 7. Alibec, 13. Sorescu

Rezerve: 12. Moldovan, 16. Târnovanu – 3. Mitrea, 4. Manea, 6. Băluță, 8. Cicâldău, 9. Pușcaș, 10. Stanciu, 15. Olaru, 21. Drăguș, 22. Camora, 23. Cordea

Absenți: Burcă (suspendat)

Selecționer: Edward Iordănescu

Finlanda: Hradecky – Alho, Vaisanen, Ivanov, Jensen, Uronen – Valakari, Schuller, Kamara – Jensen, Pukki

Rezerve: Eriksson, Sinisalo, Tenho, Hostikka, Niskanen, Soiri, Lingman, Kairinen, Forss, Pohjanpalo, Kallman, Hoskonen

Stadion: Olimpic (Helsinki), capacitate 36.251

Arbitru: Carlos del Cerro Grande. Asistenți: Raul Cabanero, Guadalupe Porras (toți din Spania)

UPDATE 17.30 – Mircea Lucescu și-a amintit de un meci de acum 51 de ani în care România, cu el pe teren, învingea Finlanda cu 4-0.

„Il Luce” este convins că naționala poate să câștige duelul de la Helsinki.

UPDATE: Ora 16.30– Helmut Duckadam lansează un atac dur înaintea meciului Finlanda – România. Nu înțelege de ce se vorbește doar de plecarea lui Edi Iordănescu nu și de a celor care conduc Federația Română de Fotbal.

UPDATE: Ora 15.00 – Mircea Sandu a acordat un interviu pentru playsport.ro. în care a vorbit, înaintea partidei dintre Finlanda și România, despre duelul de acum 49 de ani. Tricolorii au câștigat cu 9-0 și au reușit cea mai categorică victorie din istoria naționalei.

UPDATE: Ora 14.00 – Nicolae Stanciu îl susține pe Edi Iordănescu, după ce s-a zvonit că selecționerul va pleca după meciurile din Liga Națiunilor.

„Sunt nerăbdător să încep să lucrez cu domnul Edi. L-am mai avut pe vremea când eram la Vaslui, era antrenor secund. Acum e cu totul diferit, e în altă postură și sunt entuziasmat să lucrez cu el.

Nu e deloc o presiune în plus. Am vorbit cu dânsul atunci ( n.r. – când a semnat în China), am avut mai multe discuții aceste luni. Îmi doresc ca eu și ceilalți colegi ai mei să îl ajutăm, să avem rezultate bune și să facem suporterii români fericiți”, a spus Nicolae Stanciu, noul număr 10 de la națională, pentru Antena Sport.