Durerea neștiută ce o marcase pe avocata Vasilica Enache, victima exploziei din Rahova. Trădarea care i-a frânt inima înainte de tragedie: „Unii iubesc mai mult banii”

Tragedia din cartierul Rahova, în urma căreia avocata Vasilica Enache și-a pierdut viața, a lăsat în urmă nu doar o anchetă complexă, ci și o poveste de viață marcată de singurătate și dezamăgiri.

Fosta apărătoare, cunoscută pentru implicarea sa în cazuri dificile, inclusiv în dosarul Colectiv, era o femeie discretă, care a traversat momente grele atât în carieră, cât și în plan personal.

Potrivit informațiilor oficiale, explozia care a distrus apartamentul de la etajul 5 al blocului din Rahova ar fi fost provocată de o țeavă de gaz fisurată.

Cu toate acestea, moartea Vasilicăi Enache a fost însoțită de numeroase speculații, unele legate de activitatea sa profesională.

Prietenii și familia femeii sunt, însă, de acord asupra unui lucru: în spatele zâmbetului ei discret se ascundea o mare suferință.

O viață marcată de pierderi și trădare

Despre viața personală a Vasilicăi Enache se cunosc puține detalii. Cei care au cunoscut-o spun că era o femeie puternică, dar rezervată, care își purta durerile în tăcere.

Pe rețelele de socializare, avocata obișnuia să posteze mesaje despre loialitate, iubire și echilibru, iar unele dintre ele dezvăluie cât de mult a suferit în urma unei trădări sentimentale.

„A fost frumos, dar nimic din ce-i frumos nu rezistă când un partener nu se implică în familie. Unii iubesc mai mult banii și numai banii. Rămâne experiența de viață și durerea în suflet”, scria ea într-o postare veche. Cuvintele par a fi o mărturisire amară despre o iubire pierdută, probabil chiar motivul divorțului ei, pronunțat la scurt timp după căsătoria din 2015.

După acea despărțire, Vasilica Enache s-a concentrat asupra carierei, dar și-a păstrat speranța că își va găsi, la un moment dat, echilibrul personal. Din păcate, după cum au declarat apropiații, perioada de liniște pe care și-o dorea nu a mai venit niciodată.

O femeie discretă, dedicată profesiei

Deși era o persoană retrasă, Vasilica Enache era respectată pentru seriozitatea cu care trata fiecare caz.

Participarea ei la dosare complexe i-a adus o reputație solidă în mediul juridic, dar și presiuni constante. În ciuda acestor provocări, colegii spun că nu și-a pierdut optimismul și continua să creadă în justiție.

Singurii care reușeau să-i aducă bucurie erau nepoții săi, pe care îi vizita rar, deoarece locuiau în străinătate.

În rest, își petrecea timpul între instanțe, birou și apartamentul său din Rahova, același loc unde și-a găsit sfârșitul tragic.

Moartea Vasilicăi Enache a stârnit tristețe și reflecție asupra fragilității vieții. Dincolo de teoriile vehiculate în spațiul public, rămâne povestea unei femei care a luptat mult, dar care a plecat dintre noi cu o durere tăcută, cunoscută doar de cei care i-au fost aproape.