Ultima oră
Matteo, surpriză emoționantă pentru logodnica lui, după 11 ani de relație: „Am reușit ghidat de Mia”. EXCLUSIV
25 oct. 2025 | 15:49
de Iulia Kelt

Durerea neștiută ce o marcase pe avocata Vasilica Enache, victima exploziei din Rahova. Trădarea care i-a frânt inima înainte de tragedie: „Unii iubesc mai mult banii”

Știri generale
Durerea neștiută ce o marcase pe avocata Vasilica Enache, victima exploziei din Rahova. Trădarea care i-a frânt inima înainte de tragedie: „Unii iubesc mai mult banii”
Vasilica Enache / fotografie din arhiva personală

Tragedia din cartierul Rahova, în urma căreia avocata Vasilica Enache și-a pierdut viața, a lăsat în urmă nu doar o anchetă complexă, ci și o poveste de viață marcată de singurătate și dezamăgiri.

Fosta apărătoare, cunoscută pentru implicarea sa în cazuri dificile, inclusiv în dosarul Colectiv, era o femeie discretă, care a traversat momente grele atât în carieră, cât și în plan personal.

Potrivit informațiilor oficiale, explozia care a distrus apartamentul de la etajul 5 al blocului din Rahova ar fi fost provocată de o țeavă de gaz fisurată.

Cu toate acestea, moartea Vasilicăi Enache a fost însoțită de numeroase speculații, unele legate de activitatea sa profesională.

Vezi și:
Tânăra gravidă care a murit în explozia din Rahova, înmormântată. Obiectul purtat în mână de apropiaţi
Ultimele cuvinte ale Mirelei, tânăra din Rahova ucisă în explozie: „Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc”. Mirela va fi înmormântată în rochie de mireasă

Prietenii și familia femeii sunt, însă, de acord asupra unui lucru: în spatele zâmbetului ei discret se ascundea o mare suferință.

O viață marcată de pierderi și trădare

Despre viața personală a Vasilicăi Enache se cunosc puține detalii. Cei care au cunoscut-o spun că era o femeie puternică, dar rezervată, care își purta durerile în tăcere.

Pe rețelele de socializare, avocata obișnuia să posteze mesaje despre loialitate, iubire și echilibru, iar unele dintre ele dezvăluie cât de mult a suferit în urma unei trădări sentimentale.

„A fost frumos, dar nimic din ce-i frumos nu rezistă când un partener nu se implică în familie. Unii iubesc mai mult banii și numai banii. Rămâne experiența de viață și durerea în suflet”, scria ea într-o postare veche. Cuvintele par a fi o mărturisire amară despre o iubire pierdută, probabil chiar motivul divorțului ei, pronunțat la scurt timp după căsătoria din 2015.

După acea despărțire, Vasilica Enache s-a concentrat asupra carierei, dar și-a păstrat speranța că își va găsi, la un moment dat, echilibrul personal. Din păcate, după cum au declarat apropiații, perioada de liniște pe care și-o dorea nu a mai venit niciodată.

O femeie discretă, dedicată profesiei

Deși era o persoană retrasă, Vasilica Enache era respectată pentru seriozitatea cu care trata fiecare caz.

Participarea ei la dosare complexe i-a adus o reputație solidă în mediul juridic, dar și presiuni constante. În ciuda acestor provocări, colegii spun că nu și-a pierdut optimismul și continua să creadă în justiție.

Singurii care reușeau să-i aducă bucurie erau nepoții săi, pe care îi vizita rar, deoarece locuiau în străinătate.

În rest, își petrecea timpul între instanțe, birou și apartamentul său din Rahova, același loc unde și-a găsit sfârșitul tragic.

Moartea Vasilicăi Enache a stârnit tristețe și reflecție asupra fragilității vieții. Dincolo de teoriile vehiculate în spațiul public, rămâne povestea unei femei care a luptat mult, dar care a plecat dintre noi cu o durere tăcută, cunoscută doar de cei care i-au fost aproape.

Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Anunţul momentului despre Piedone și soția lui. Ce au decis cei doi după ce femeia l-a acuzat că are o amantă!
Digi24
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce a lansat un val de amenințări pe TikTok
Adevarul
Trei zodii protejate de karma bună: Universul le răsplătește pentru bunătatea lor
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Decizia surprinzătoare luată de familia lui Felix Baumgartner, la 3 luni de la moartea acestuia. Este vorba despre 900.000 de euro
Decizia surprinzătoare luată de familia lui Felix Baumgartner, la 3 luni de la moartea acestuia. Este vorba despre 900.000 de euro
Monden
acum o oră
Horoscopul săptămânal 27 octombrie – 2 noiembrie 2025. Zodiile pentru care urmează o perioadă mult aşteptată
Horoscopul săptămânal 27 octombrie – 2 noiembrie 2025. Zodiile pentru care urmează o perioadă mult aşteptată
Horoscop
acum 5 ore
Câți bani plătește Amalia Năstase pentru facultatea fiicei sale Emma, la universitatea unde au studiat prințul William și Kate Middleton
Câți bani plătește Amalia Năstase pentru facultatea fiicei sale Emma, la universitatea unde au studiat prințul William și Kate Middleton
Monden
acum 6 ore
De ce se înmoaie varza murată și cum o poți salva înainte să se strice
De ce se înmoaie varza murată și cum o poți salva înainte să se strice
Sfaturi Culinare
acum 18 ore
Parteneri
Acuzată că poartă genți de lux, dar că nu-și ajută tatăl aflat la azil! Ion Cassian o apără pe Irina Columbeanu: „Nu-i duceți grija lui Irinel, are șifonierul plin cu...!”
Click.ro
Ce spune Grindeanu, după ce Bolojan i-a spus că ”poate să facă alianță cu AUR"
Digi24
Necazurile au dus-o spre alcool, iar alcoolul i-a distrus viața! Imagini tulburătoare cu îndrăgita vedetă! A ajuns să umble dezorientată pe străzi / Foto
Unica.ro