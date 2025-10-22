Ultima oră
22 oct. 2025 | 14:50
de Violeta Badea

Tânăra gravidă care a murit în explozia din Rahova, înmormântată. Obiectul purtat în mână de apropiaţi
Tanara insarcinata care a murit in explozia din Rahova a fost condusa pe ultimul drum. Sursa foto: colaj/Click!

Zi sfâșietoare pentru familia Mirelei, tânăra însărcinată care și-a pierdut viața în explozia din Rahova pe 17 octombrie 2025. Astăzi, familia, rudele și prietenii s-au adunat în Giurgiu, în curtea casei părintești din satul Malu Spart, pentru a o conduce pe ultimul drum. Atmosfera este copleșitoare, zeci de coroane și buchete de flori fiind așezate în semn de respect și durere, iar mulțimea s-a îmbrăcat cu tricouri albe purtând portretul Mirelei, pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Mirela, tânăra gravidă care a murit în explozia din Rahova, condusă pe ultimul drum

Un gest care a emoționat profund comunitatea a fost plasarea unei rochii de mireasă în sicriul tinerei de doar 24 de ani.

”O punem deasupra… Nu are ce să mai îmbrace. Au căzut cinci tone pe ea. Ce să mai îmbrace, săraca”, a declarat o rudă, conform Kanal D.

Prin acest gest simbolic, familia a dorit să exprime durerea pierderii unei vieți care abia începea și a unui copil nenăscut. Pe parcursul procesiunii, mașinile din cortegiul funerar au fost împodobite cu fotografii ale Mirelei, iar atmosfera de doliu a fost intensificată de tristețea vizibilă a celor prezenți. De asemenea, apropiații victimei au adus și au ținut în mâini ursuleți uriași de pluș, simbol al iubirii și al dorului pentru tânăra dispărută.

Cum s-a desfășurat tragedia

Potrivit mamei Mirelei, medicii legiști au stabilit că tânăra a murit prin asfixiere, fiind prinsă sub dărâmături timp de mai multe minute. Cinci tone de beton s-au prăbușit peste apartamentul în care se afla.

”Dacă autoritățile ar fi intervenit mai repede, poate că am fi putut salva atât pe ea, cât și copilul”, a declarat una dintre rude, conform Click!.

Fratele Mirelei, prezent în momentul deflagraţiei, a supraviețuit, dar a fost marcat profund de tragedie. În total, explozia din Rahova a dus la moartea a trei persoane și rănirea a 20 de persoane, dintre care 15 au avut nevoie de îngrijiri medicale în șase spitale din Capitală, inclusiv Spitalul Floreasca.

Mirela își prevestise, într-o anumită măsură, tragedia. Mama ei a povestit la Antena 3 CNN că fiica sa se simțea deja în pericol din cauza mirosului de gaz care persistase în bloc timp de două zile: ”Foarte puternic! Gravida mea nu a putut să iasă să ducă gunoiul. Ea n-a avut la ce să își facă un ceai… ”Miroase foarte tare a gaz în bloc și nu știu cum o fi până mâine dimineață. Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc””.

Cum au reacționat cei apropiați

Prietenii și familia au transformat durerea în gesturi de comemorare și solidaritate. Tricourile albe cu chipul Mirelei, fotografiile lipite pe mașinile de cortegiu și rochia de mireasă din sicriu au simbolizat atât pierderea prematură, cât și respectul pentru viața scurtă, dar profund emoționantă a tinerei.

În aceste momente, tot ce își mai doresc rudele este ca vinovații tragediei să fie trași la răspundere și să existe o justiție pentru victimele exploziei.

