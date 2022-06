Dorian Popa suferă de 3 luni. Artistul e disperat: „Doamne, te rog, dă-mi-l înapoi”

Dorian Popa suferă de trei luni, iar motivul l-a exprimat în ediția de azi a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani. Cu energia-i debordantă, artistul a venit în platou și cu o piesă nouă, „La dans”. Artistul, care se bucură de un succes uriaș pe YouTube, dar nu numai, a spus și ce anume își dorește acum cu ardoare.

Dorian Popa a venit în platoul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani cu cea mai nouă piesă a sa. El a vorbit și despre succesul de care se bucură în mediul online, dându-le sfaturi celor aflați la început de drum, fie că este vorba despre muzică sau domeniul online-ului.

De asemenea, Dorian Popa a mai spus și că își dorește cu ardoare să își primească permisul de conducere înapoi, după ce a stat fără permis trei luni.

Ce-mi doresc acum? Doamne, te rog, dă-mi si mie permisul de conducere înapoi, că de trei luni am stat cuminte, nu am mai condus!”, a declarat Dorian Popa în ediția de azi a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani.

Amintim că lui Dorian Popa i-a fost reținut permisul de conducere, după ce a fost prins de poliție pe o autostradă din România circulând cu o viteză peste limita legală. Artistul a povestit asta într-unul dintre vlogurile sale.

„Pentru prima oară în viața mea de șofer de peste 15 ani de zile mă întâlnesc cu noua legislație și, oficial vorbind, de astăzi, mai am 15 zile de dovadă și apoi voi fi pieton 90 de zile. Mi-a rămas inima în gât când am auzit. Am depășit viteza legală pe autostradă nu cu foarte mult, motiv pentru care am fost și amendat.”, declara artistul la vremea respectivă.