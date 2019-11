Dorian Popa, la casa lui Gheorghe Dincă din Caracal. Ce a descoperit acolo vedeta Antena 1 VIDEO

Dorian Popa a mers să vadă cu ochii lui cum arată locuința lui Gheorge Dincă din Caracal, acolo unde presupusul criminal le-ar fi ucis pe Luiza Melencu și pe Alexandra Măceșanu. Vedeta de la Antena 1 a vrut ”să simtă energia” acelui loc îngrozitor.

Dorian Popa şi-a uimit fanii de pe Youtube după ce acum câteva zile s-a filmat în faţa casei criminalului Gheorghe Dincă din Caracal. Artistul a spus că a mers în locul unde monstrul din Caracal a abuzat mai multe fete printre care și Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu pentru a vedea dacă ”totul e așa cum trebuie”.

„Johnule, noi nu căutăm senzaţionalul, nu căutăm de fapt şi de drept absolut nimic, doar am vrut să vin aici să simt energia, să văd şi eu unde a putut trăi acest monstru Johnule. În aceeaşi ordine de idei vă spun sincer că voiam să văd dacă există bandă care delimitează zona, dacă totul e făcut aşa cum trebuie şi într-adevăr este totul aşa cum trebuie. Senzaţional!”, a declarat Dorian Popa.

”Arată mult mai terifiant în realitate decât ce am văzut la televizor Johnule. Am făcut o cruce şi eu şi nu ştiu, se spun atât de multe încât nu ştiu ce să cred. Nu ştim nici unii dintre noi ce să credem, însă sperăm ca sufleţele fetelor să fie totuşi aici pe Pământ în continuare. O să mă uit şi eu puţin aşa pentru a înţelege ce am văzut la televizor”, a mai declarat Dorian Popa în vlogul său, pentru fanii de pe Youtube.