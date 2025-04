Sorana de la Asia a trecut pe lângă moarte de două ori, în câteva minute. Un accident bizar i-a pus în pericol viața

Un moment ce a schimbat destinul unei familii și a marcat-o pe celebra artistă. Sorana Darclee a vorbit despre un accident cumplit, petrecut cu câteva zile în urmă.

Sorana de la Asia a trecut pe lângă moarte de două ori, în câteva minute

„Totul s-a întâmplat într-o secundă.

Vreau să vă povestesc o întâmplare care a avut loc recent. S-a petrecut pe 13 martie și mi-a fost greu să o așez în ființa mea. Am avut nevoie de timp să o înțeleg dincolo de rațiune.

Eram cu Adi în mașină, în jurul prânzului, la semaforul din fața McDonald’s-ului din Romană. Vorbeam despre pilda inelului lui Solomon — „și asta va trece” — când, exact în clipa în care s-a făcut verde, am fost loviți din spate de o altă mașină.

Adi, calm, a pus avariile. Intenționa să tragă pe dreapta, în afara traficului de pe Magheru, pentru a rezolva amiabil. Dar atunci a apărut o femeie la geamul nostru, strigând cu disperare că „omului din spate îi este rău”.

Am sărit din mașină și l-am găsit pe șofer în stare de inconștiență. Ușile erau blocate. Era vital să ajungem la el cât mai repede. Am sunat la 112, iar un bărbat a reușit să spargă geamul din spate. În câteva momente, eram înconjurați de echipaje SMURD, poliție, criminalistică, jandarmerie.

Bărbatul făcuse infarct la volan — și așa a intrat în noi.

53 de minute au durat manevrele de resuscitare. În tot acest timp, m-am rugat să prindă un suflu de viață. Mă durea gândul că soția și copiii lui nu ar avea parte de o ultimă clipă cu el. Pentru că așa s-a stins și tatăl meu. Fără să pot spune „te iubesc” pentru ultima oară. Fără rămas-bun.

Soția lui a ajuns la fața locului aproape fără suflu. Copiii erau la școală.

După 53 de minute, inima lui a bătut din nou. A fost urcat în ambulanță și dus la spital.

Între timp, furtuna a început brusc. Polițiștii ne-au rugat să mutăm mașinile. Exact în clipa în care urcam în mașină, bucăți imense de tencuială s-au desprins dintr-o clădire alăturată. Unele au distrus mașinile din jur. Una a ricoșat, lovindu-l pe Adi. Alta a căzut chiar deasupra mea. Am apucat să-mi bag capul în mașină o fracțiune de secundă înainte. M-a lovit pe șold.

Polițiștii, martori la tot, ne-au spus: „Ați fost oamenii potriviți, la locul potrivit, în momentul potrivit.” Dacă nu eram acolo, la acel semafor, intra cu viteză pe Magheru, la ora prânzului, și ar fi fost o tragedie.

Iar bucățile de tencuială? Totul a fost la o secundă distanță.

După aceea, am ajuns la spital. Ne-am îmbrățișat cu soția bărbatului. Știam cu toții că șansele de supraviețuire sunt mici. Dar el a avut parte de ceea ce nu a avut tatăl meu — un rămas-bun. A plecat ținându-i de mână, înconjurat de iubire.

Sufletul mi se strânge pentru familia care a rămas. Dar mă gândesc că poate… dacă totul s-a întâmplat așa, a fost tocmai ca el să nu plece singur. Să aibă parte de lumină, de oameni, de o atingere caldă.

Și când privesc în urmă… mi-aș fi dorit să pot trăi și eu asta cu tatăl meu. Măcar o clipă.

Da, a fost o zi grea. Dar și această zi… a trecut.

Așa cum spune pilda inelului lui Solomon, pe care o rosteam cu Adi chiar înainte de impact:

„Și asta va trece.”

Un adevăr simplu, care în vremuri de bucurie ne aduce smerenie, iar în cele grele — puterea de a merge mai departe.”