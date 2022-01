Dorian Popa, asaltat de polițiști cu mitraliere: „Aveau mitraliere, m-au pus să scot actele”

Dorian Popa i-a șocat pe fanii săi cu ultimele informații. Acesta a povestit cum a fost momentul în care a fost asaltat de polițiști. Cunoscutul artist a mărturisit că oamenii legii aveau din dotare mitraliere și i-au cerut să se legitimeze.

Dorian Popa a reușit să îi șocheze pe cei care îl iubesc și îl urmăresc pe rețelele de socialziare cu o poveste aparte. Acesta a trecut prin momente de panică în Grecia. Artistul a fost asaltat și percheziționat de polițiștii de acolo, iar acum a venit cu întreg scenariul cu lux de amănunte.

Celebrul actor se afla la volanul mașinii sale, în Grecia, moment în care a fost oprit de polițiștii eleni. Vedeta nici că se gândea la ce urma să vină. Cântărețul a recunoscut că niciodată nu s-a simțit atât de mult pus în pericol și panicat.

El a coborât din vehicul la îndemnul oamenilor legii, iar mai apoi s-a dus spre ei cu mâinile sus. Unul dintre ofițeri a început să îl percheziționeze și i-a luat portofelul pentru a se uita la actele sale.

”În viața mea nu am trăit un moment atât de panică, am încercat să mă feresc de lucrurile care îți fac rău în viață, tocmai pentru a nu fi nevoie să trec prin așa ceva. În spatele meu vedeam numai roșu și albastru, am tras pe dreapta, nu înțelegeam ce se întâmplă.

Îmi fac semn, cobor din mașină și mă chemau către mașina lor, m-am dus spre ei cu mâinile sus. Mă duc către ei și mi-au zis să mă pun cu fața la mașină, atunci am zis că îmi pun cătușele, mi-au luat mâinile, unul a început să mă percheziționeze. Mi-a scos portofelul, s-au uitat la portofel”, a spus Dorian Popa.