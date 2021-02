Donald Trump, la un pas de moarte. S-a aflat abia acum tot adevărul despre perioada în care a fost infectat cu noul coronavirus. Deși nu a vrut să recunoască, la momentul respectiv, cât de gravă era starea sa de sănătate, fostul lider american a trecut prin momente cumplite în octombrie 2020. Ce s-a întâmplat, mai exact, atunci când Trump a fost infectat cu COVID-19.

Donald Trump, la un pas de moarte din cauza coronavirusului

Fostul președinte american Donald J. Trump a fost mai bolnav decât a vrut să recunoască, în octombrie 2020, atunci când s-a infectat cu virusul Covid-19. Potrivit unor surse apropiate lui Trump, fostul lider american a avut suficient de tras după ce s-a îmbolnăvit de coronavirus, având probleme pulmonare serioase, iar nivelul de oxigen din sânge a fost extrem de scăzut.

Diagnosticul său a devenit atât de îngrijorător, înainte de a fi dus la Centrul Medical Militar Național Walter Reed, încât oficialii credeau că va fi nevoie să-l conecteze la aparatele de ventilație, pentru a putea respira în voie, scriu cei de la The New York Times. Persoanele familiare cu starea de sănătate a domnului Trump au spus că s-a descoperit că are infiltrate pulmonare, care apar atunci când plămânii sunt inflamați și conțin substanțe precum lichide sau bacterii. Prezența lor, mai ales atunci când un pacient prezintă alte simptome, poate fi un semn al unui caz acut de boală. Acestea pot fi ușor observate pe o radiografie sau scanare, atunci când părți ale plămânilor par opace sau albe.

Nivelul scăzut de oxigen din sângele lui Trump a fost un motiv de îngrijorare extremă, ajungând la un procentaj de 80%. S-a raportat, anterior, că pe data de 2 octombrie 2020 Donald Trump a semnalat probleme cu respirația și febră. În aceeași zi, fostul lider america a fost dus la spital, iar tipurile de tratament pe care le-a primit au indicat că starea sa era una gravă. Dar noile detalii despre starea sa și despre efortul din interiorul Casei Albe pentru a-i oferi acces special la un medicament neaprobat pentru a combate virusul ajută la concretizarea unuia dintre cele mai cumplite episoade ale președinției domnului Trump.

Ce spune medicul lui Donald Trump despre gravitatea bolii pe care a avut-o

În timp ce Trump a fost internat la Centrul Medical Militar Național Walter Reed, echipa sa medicală a încercat să minimizeze gravitatea situației, spunând că se află într-o revoltă. La 74 de ani și supraponderal fiind, Trump era expus riscului de a face o formă severă a bolii, iar astfel i s-a prescris un curs agresiv de tratamente. A părăsit spitalul după trei zile, după ce a organizat o scurtă plimbare în vehiculul său blindat sport-utilitar, pentru a face cu mâna la mulțimea de susținători din afara clădirii.

O persoană apropiată fostului președinte a negat că ar fi fost grav bolnavă, repetând comentariile făcute de domnul Trump însuși după ce a fost bolnav. Medicul fostului președinte american, dr. Sean P. Conley, a minimizat în mod repetat îngrijorările cu privire la starea de sănătate a lui Trump pe perioada în care acesta a fost bolnav.

La un briefing, Dr. Conley a spus că Trump a fost supus unor radiografii și unor CT-uri. Dar când a fost întrebat dacă există dovezi ale existenței unei pneumonii sau alte leziuni ale țesutului, medicul a declarat că au existat „constatări așteptate, dar nimic din orice preocupare clinică majoră”.