Donald Trump, reușită colosală în America. Curtea Supremă a făcut anunțul momentului

Inainte și după pierderea alegerilor, Donald Trump s-a văzut în fața mai multor procese intentate la Curtea Supremă. Cea mai recentă decizie a Curții îi aduce o victorie nesperată fostului președinte, dar lupta acestuia continuă.

Curtea Supremă îi dă câștig de cauză lui Trump

Fostului președinte american, Donald Trump, i s-a intentat un proces greu la Curtea Supremă de Justiție, în care era acuzat de beneficii comerciale ilegale. Într-o mutare neașteptată, Curtea Supremă a pus capăt luni proceselor.

În decizia curții se declară că președintele Donald Trump nu a încălca interdicția constituțională anticorupție. Aceeași decizie mai spune că fostul președinte nu a profitat de imperiul său de afaceri în timp ce era în funcție.

În primă fază, judecătorii au refuzat să audă cererea lui Trump de a lua în considerare ordinele instanțelor inferioare. Aceștia susțineau că procesele ar putea continua. Ulterior au fost de acord cu ambele părți implicate în aceste probleme judiciare.

Cazurile au revenit în discuție, odată ce Trump nu mai ocupă funcția de președinte. În noua decizie, judecătorii Curții Supreme au renunțat, de asemenea, la hotărârile instanței inferioare, dintre care una fusese depusă de procurorii generali din Maryland și Districtul Columbia.

Asta înseamnă că nu există un răspuns definitiv după ani de certuri legale cu privire la clauzele din Constituție. Conform Constituției americane, este interzis președinților și altor persoane în funcții publice să accepte cadouri sau plăți de la guverne străine fără aprobarea Congresului.

Problema a fost rareori prezentată, deoarece președinții își păstrează rareori interese comerciale active în funcții. În justificare se spune că exact același lucru l-a făcut Trump. Concluzia fiind că nu a încălcat niciun amendament din Constituție.

O mare parte din litigii au vizat interesul fostului președinte pentru Trump International Hotel, care a devenit un magnet pentru demnitarii străini și pentru alte persoane care au făcut afaceri cu guvernul în timpul mandatului său.

Războiul fostului președinte continuă

Curtea Supremă a refuzat în octombrie să acționeze un dosar adus de membrii democrați ai Congresului. Aceștia, conduși de senatorul Richard Blumenthal, îl acuzau pe Donald Trump de foloase ilegale. Parlamentarii din tabăra lui Trump au apelat la o hotărâre a unui tribunal din D.C. care bloca membrii Congresului individual să încerce să aplice clauza emolumentelor străine.

A mai existat și un al treilea caz, în New York, în 2017. Acesta a fost adus în isntanță de grupul de supraveghere non-profit Citizens for Responsibility and Ethics din Washington (CREW). Grupul demara procesul în numele concurenților din industria ospitalității, împotriva lui Trump.

Acuzațiile din acest procesul susțineau că Trump profita ilegal de hotelurile și restaurantele sale din New York și D.C. Curtea a refuzat să repete cazul în această vară, iar Trump a cerut înaltei instanțe să intervină.

În cazul procesului de la New York un grup de trei judecători de la Curtea de Apel SUA a declarat că a existat un viciu de procedură în 2017, de aici și o decizie favorabilă ulterioară, fostului președinte Donald Trump.