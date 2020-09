Donald Trump, acuzat de agresiune sexuală. Ce i-a făcut unui model: ”Eram prinsă în capcană”

În cadrul unui interviu pentru cotidianul britanic The Guardian, un fost model îl acuză pe președintele Statelor Unite Donald Trump că a agresat-o la New York, în timpul unui turneu US Open.

Donald Trump acuzat de agresiune sexuală

Fostul model, Amy Dorris susține că, în septembrie 1997, pe când avea 24 de ani, actualul președinte al Statelor Unite a agresat-o. Ea povestește că fapta s-a petrecut în afara toaletei de la stadion, aproape de tribuna privată din care invitații lui Trump urmăreau turneul.

”El și-a băgat limba în gâtul meu, iar eu îl respingeam. În acel moment, m-a strâns și a început să-mi atingă cu mâinile fesele, pieptul, spatele, totul. Eram prinsă în capcană, nu mă puteam elibera”, declară Amy Dorris pentru The Guardian.

Dorris mai susține că i-a cerut lui Donald Trump să înceteze, însă degeaba. ”Nu-i păsa deloc”, declară ea cotidianului. ”Eram șocată, m-am simțit violată”. Magnatul în domeniul imobiliar, la acea vreme în vârstă de 51 de ani, și-a continuat avansurile în timpul șederii sale la New York, acuză fostul model acum.

Donald Trump neagă acuzațiile

Cotidianul britanic scrie că Președintele Statelor Unite neagă aceste acuzații prin intermediul avocaților săi. Reprezentanții lui Trump sunt de părere că o astfel de agresiune în afara toaletei stadionului ar fi fost observată de mai mulți martori.

Întrebată de ce a luat decizia de a vorbi acum, Amy Dorris a răspuns că s-a gândit să o facă în anul 2016 în timpul campaniei prezidențiale din America. La acea vreme, mai multe femei l-au acuzat pe Donald Trump de hărțuire și violențe sexuale.

Era îngrijorată de consecințe

Amy Dorris spune că a fost îngrijorată de consecințele pe care aceste dezvăluiri le puteau avea asupra familiei sale.

”Fiicele mele vor împlini 13 ani. Vreau ca ele să știe că nu lăsăm pe nimeni să ne facă ceva fără consimțământul nostru. Vreau ca ele să vadă că nu am rămas tăcută. Am ținut piept cuiva care a comis un act inacceptabil”, a spus Amy Doris, potrivit sursei citate.

Iubitul ei era un apropiat a lui Donald Trump

În 1997, Amy Dorris era model iar iubitul acesteia era un apropiat al lui Trump. În acest context, partenerul ei a dus-o în Trump Tower pentru a-l cunoaște pe Donald Trump, iar apoi au mers împreună la US Open.

S-ar părea că agresiunea a avut loc după ce Amy Dorris a ieșit de la baie, în timp ce se aflau la US Open, iar Trump o aștepta pe hol.