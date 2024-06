Divorț în showbiz-ul din România cu scandal. Se ceartă pe copii acum: „Un manipulator” EXCLUSIV

Marina Dina, fosta asistentă TV s-a despărțit de cel lângă care a trăit aproape zece ani. După separare, cei doi și-au îndreptat armele împotriva celuilalt, la mijloc fiind cei doi copii. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Marina ne-a povestit ce se întâmplă cu adevărat, și totodată, la ce tratamente inadmisibile este supusă aceasta, o dată cu gemenii care sunt ”manipulați” de către tatăl lor.

Vezi și: De ce a ales Amalia Enache învățământul privat pentru fiica ei, Alma: “Școala românească nu este adaptată la nevoile părinților” EXCLUSIV

Ieri, Marina Dina și-a șocat urmăritorii din mediul online.

Fosta asistentă TV a distribuit mai multe conversații pe care le-a avut cu fostul soț, Radu, în care acesta îi spune, cu alte cuvinte, că nu are drepturile necesare de a petrece timp cu proprii copii deoarece nu are bani.

„A încercat să mă excludă din tot ce ținea de educația copilului, spunând că atâta timp cât nu contribui financiar nu am nici drepturi. Eu pentru că în urmă cu ceva timp mi-am dorit să îi înscriu la o școală de stat și am vorbit cu un avocat și mi-a spus că nu am nevoie de acordul lui pentru asta, nici el nu are nevoie de acordul meu să îi înscrie la o școală particulară și cumva am crezut că are dreptate. El are capacitatea asta să manipuleze lucrurile în favoarea lui. E un bărbat inteligent care își folosește inteligența într-un mod abuziv și dăunător”, a declarat fosta asistentă TV în exclusivitate pentru Playtech.

„Copiii sunt la amândoi, noi nu am stabilit domiciliul lor. El a refuzat să stabilim un program pentru ei, mie mi-a fost teamă să merg în judecată cu el pentru că m-am gândit că, având o situație financiară foarte bună și relații o să câștige el domiciliul. Și atunci eu o să am acces foarte puțin la copii și am acceptat cumva situația așa cum a vrut-o el. Dar, da..cam asta este situația”, a mai spus Marina.

Întrebată de reporterul Playtech dacă a mai luat legătura cu cei mici, Marina Dina a declarat: „Eu am luat legătura cu copiii, dar ei când nu sunt cu mine îmi spun ”Mama, nu putem să vorbim” sau ceva de genul. Copiii sunt la el de trei săptămâni pentru că apartamentul în care eu locuiesc a avut o problemă cu tencuiala de pe tavan, a trebuit refăcut.

În perioada asta eu am stat la prietenul meu și i-am spus lui ”Bine, poți sta tu cu copiii perioada asta? Pentru că altfel îi iau cu mine la Dănuț”, și știam că el nu ar fi fost niciodată de acord să stea cu mine cu mine și prietenul meu. Și nu aveam altă variantă, iar copiii au stat la el”.