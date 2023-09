De ce a ales Amalia Enache învățământul privat pentru fiica ei, Alma: “Școala românească nu este adaptată la nevoile părinților” EXCLUSIV

Amalia Enache a optat încă de anul trecut, când fiica ei a început clasa pregătitoare, pentru învățământul privat. Alegerea s-a dovedit de bun augur, întrucât Almei îi place la școală și își roagă mama să o mai lase încă 5 minute în momentul în care vine să o ia acasă.

În interviul excclusiv pentru Playtech Știri, Amalia Enache ne-a povestit că la fel ca și părinții ei și ea a prețuit vacanța mare a Almei și a plimbat-o peste tot. Luna trecută, fetița a împlinit 7 ani și nu a cerut jucării, ci a avut parte de răsfăț la coafor, manichiură și spa.

Prezentă la un eveniment zilele trecute, prezentatoarea știrilor Pro TV ne-a spus că școala privată la care merge fiica ei are în a doua parte a zile diverse cluburi de la muzică la sport, unde copiii au ocazia să învețe lucruri noi prin joacă.

Cum are Amalia Enache grijă de ea

Suntem într-un salon de înfrumsețare. Cât de des te răsfeți cu astfel de servicii?

Prea rar față de cât de mult îmi place. Îmi place și rezultatul final, nu sunt o mare fană de semipermanent, îmi place clasic, ojă naturală, dar îmi place tot ce ține de tratament din vârful unghiilor până în vârful capului.

Îmi place masajul la cap, masajul la mâini, e o foarte mare plăcere, dar, din păcate, fac foarte rar asta pentru mine și atunci mă gândesc că poate tocmai de aceea apreciez și mai mult atunci când mi se întâmplă și nu puteam să ratez .

E grozav să mergi la un eveniment în care nu stai în picioare doar și pozezi, ci stai și te relaxezi. E foarte bine așa.

Amalia Enache: “Am crescut într-o familie în care vacanța mare era foarte prețuită”

Colega ta, Corina Caragea, spunea că își dă toți banii pe călătorii. Cred că și tu ai suplimentat bugetul pentru vacanță. Așa ai fost dintotdeauna sau schimbarea este de când o ai pe Alma?

Așa am fost dintotdeauna, am crescut într-o familie în care vacanța mare era foarte prețuită, în condițiile în care erau atunci.

Am fost în fiecare an în tabără la Năvodari, dar și în foarte multe cantonamente cu tatăl meu care era antrenor și avea cantonamente sau competiții de final de an, unele chiar la Mangalia, și mergeam întotdeauna cu el. Sunt obișnuită să călătoresc foarte mult, acum lumea largă ni s-a deschis și sunt mai la îndemână tot felul de destinații și da, și mie îmi place foarte mult să avem parte de experiențe.

Uite, a fost ziua Almei în august și ce am făcut de ziua ei a fost de fapt să fim 2 săptămâni în Spania – Barcelona și împrejurimi. Și ea apreciază asta. Dacă o întrebi ce își dorește de ziua ei, știind că e născută vara, la fel ca mine, este să plecăm undeva.

Eu sunt născută la mijloc de iunie, vreau să fie prima ieșire la mare în fiecare an, ea e în august, ne-am potrivit foarte bine așa că mergem foarte mult să vedem lumea și să trăim experiențe diverse și apoi să ne întoarcem la realitatea asta înconjurătoare, la lumea reală.

Amalia Enache: “A fost la manichiură, la coafor și la spa de ziua ei”

Ce ți-a cerut Alma de ziua ei și cu ce ai surprins-o?

Mi-a cerut codițe făcute de africancă, a încercat asta de mai multe ori. Atunci când am călătorit prima dată și-a făcut în Ibiza și, deși ele lipesc foarte tare părul de cap și strâng foarte tare, stă cu stoicism. A stat 4 ore la împletit codițe.

A avut absolut tot părul împletit de către o doamnă nigeriancă. Asta este ce mi-a cerut de ziua ei: o coafură afro. Ăsta a fost cadoul ei. Și mai avem un mic secret al nostru, dar ție ți-l dezvălui: m-a rugat, pentru prima dată, în viața ei s-o duc la manichiură. A făcut 7 ani. Acum în Bulgaria am dus-o la un spa pentru copii, unde le făcea un masaj cu aromă de ciocolată.

Deci i-am făcut ce aș face pentru mine: de ziua ei răsfăț total. În Barcelona e plin de saloane de manichiură de chinezoaice și atunci am fost la o chinezoaică ce i-a făcut tot așa, cât unui copil, un pic așa de culoare de Barbie, dar era o sfântă, era super încântată, nu era același lucru cum i-aș fi făcut eu unghiile acasă, deci a fost la manichiură, la coafor și la spa de ziua ei. Nu a vrut jucării.

A crescut. Este o domnișoară deja. Și e fiica mamei ei.

Amalia Enache: “Școala românească nu este adaptată la nevoile părinților”

Cum vă pregătiți de școală?

Ne pregătim deja în primul rând psihic, a fost o vacanță cu destul de multă libertate, am început să ne uităm din nou pe fișele de lecturi și ne pregătim psihic așa pentru școala adevărată. Adică a trecut clasa zero, e clasa întâi, va fi primul an cu teme.

De ce ai ales învățământul privat? Cum ai făcut-o să accepte ideea de after school, de a petrece o zi întreagă acolo?

Pentru că școala în sistemul pe care l-am ales eu nu e un sistem de after school. În partea a doua a zilei după masa de prânz și pauza de o oră jumate au cluburi de fapt, nu fac teme, fac cu totul și cu totul altceva.

Fac rock, fac dansuri, modelaj, fac o grămadă de activități din zona asta mai artistică, cor, adică tot ce probabil aș fi încercat să văd pentru ea, să îi ocup timpul prin alte părți. Totul se întâmplă în același loc.

Iar eu am ales învățământul privat cel puțin pentru această perioadă a vieții ei pentru început, pentru că nu m-aș descurca altfel, pentru că școala românească nu este adaptată la nevoile părinților, care lucrează destul de mult în timpul zilei și copiii stau foarte puțin la școală, după care ai varianta de after school, unde tot plătești, adică tot acolo ajungi și de fapt copilul stă foarte mult într-o bancă făcându-și temele, fie te bazezi pe bunici.

Și nu m-aș fi descurcat să duc copilul la cea mai apropiată școală de noi este liceul Cervantes. Încep cursurile la 7.30 cei mici și la 11.30 deja au terminat. Și ce facem tot restul zilei cu copilul?

Amalia Enache: “Tot timpul găsește motive să stea cât mai mult la școală”

Are și momente când vrea acasă să petreacă câteva ore cu mama?

Nu, dimpotrivă, mă rog eu de ea să o iau mai devreme, pentru că seara sunt la serviciu și la momentul culcării nu sunt. Și tot timpul găsește motive să stea cât mai mult la școală.

E clar că am găsit școala potrivită pentru ea și nu doar că ziceai cum o conving să stea atât de mult, păi ea vrea și mai mult. Nu reușesc mai devreme de ora 5.00, adică doar de la ultima oră să lipsească și asta cu mari insistențe.

Dacă e după ea, ar sta până la final și nu e singura. Așa e atmosfera la școala ei, încât copiii au stat toată ziua acolo și când te duci după ei, zic: mai lasă-mă 5 minute să mă mai joc cu colegii.