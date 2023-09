Cu cine pleacă în vacanță Anca Țurcașiu la 3 ani de la divorț: “Am hașurat în agendă 3 săptămâni, să mă pot bucura de viață” EXCLUSIV

Anca Țurcașiu este admirată pentru felul în care arată, reușind de fiecare dată să capteze privirile. Zilele trecute, la VIVA Influencers Party 2023, artista a fost însoțită de un tânăr, băiatul unei prietene, viitor fashion designer, pe care l-a introdus astfel în showbiz. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Anca Țurcașiu ne-a vorbit despre bijuteriile de care este nedespărțită, dar și despre lucrurile aparent pierdute pe care reușește să și le recupereze după luni bune. La 3 ani de la divorț, Anca Țurcașiu a decis să se bucure de viață, prin urmare și-a programat pentru următoarea perioadă nu mai puțin de 3 vacanțe, pe care le va bifa împreună cu gașca de prieteni.

Anca Țurcașiu a decis să renunțe la vestimentațiile negre, în favoarea culorilor naturii, care îi pun în evidență silueta impecabilă și pielea bronzată.

Anca, arăți foarte bine și ești în compania unui domn.

Anca Țurcașiu: Unui tânăr șarmant, Este Vlad Tălmaciu, este băiatul prietenei mele care este student la Arhitectură, viitor fashion designer, creează deja niște lucruri impresionante și am zis să vină în seara asta cu mine ca să intre în lumea asta frumoasă. Vlad, îți mulțumesc! El mi-a adus și această floare.

Ce stil vestimentar i se potrivește Ancăi?

Ca și culori pe ce ar trebui să mizeze?

Anca, ai o culoare în care te simți bine, care îți dă energie?

Anca Țurcașiu: Culorile pământului: crem, bej, pe aici mă simt cel mai bine. Am mai renunțat ușor ușor la negru, eram foarte focusată pe negru, dar de ceva vreme încoace am renunțat.

Îți admiram bijuteriile. Ai vreuna așa de suflet?

Să știi că toate sunt, am multe, zici că am un magazin de bijuterii. Poate nu e tocmai ce trebuie ca și stil, dar pentru că sunt primite toate de la prieteni și oameni dragi, nu pot să mă despart de ele. Le port cu mine, pentru că vreau să-i port cu mine mereu.

Ți s-a întâmplat în turnee să îți uiți vreo bijuterie la hotel?

Anca Țurcașiu : Să-mi uit? Nu. Sunt o persoană care, în general, are grijă de lucrurile personale și foarte rar pierd lucruri. Și întotdeauna dacă am pierdut ceva, găsesc, fără să întorc paharul.

Ne poți povesti o astfel de întâmplare?

Păi ultima oară am pierdut un stick care conținea negativele mele, muzica mea toată. La un mare concert am fost și am crezut că l-am lăsat la DJ și vreo jumătate de an nu l-am găsit și am fost distrusă până într-o dimineață când am găsit într-un fermoar al unei genți stick-ul. M-am așezat și m-am rugat: Doamne, îți mulțumesc! Mă iubești într-adevăr!