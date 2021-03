Din ce face Deliric milioane de euro. Iubitul Innei are o afacere secretă

Cum se descurcă Deliric în criza sanitară? Celebrul cântăreț se bucură de o afaceri de milioane de euro. Cu ce se ocupă acesta pe lângă concerte și evenimente? A ținut totul departe de ochii lumii.

Ce afacere secretă are Deliric? Iubitul Innei se bucură de un succes răsunător

Deliric e unul din cei mai cunoscuți rapperi de la noi, iar ca cei mai mulți dintre artiști are o meserie aparte de ceea ce știu fanii săi. Succesul este și din partea afacerilor, pentru că iubitul Innei se ocupă singur de propriul brand de haine cu care are un succes răsunător.

De asemenea, e cofondatorul trupei C.T.C, din care fac parte și DOC și Vlad Dobrescu. Cu toate că și-ar permite să se laude sau să ofere sfaturi despre afaceri, Deliric nu se consideră un adevărat antreprenor și nici nu se prerzintă sub această titulatură, iar potrivit lui este doar „un băiat pasionat” care și-a transpus ideile și creațiile sub forma unei afaceri pentru a le transmite fanilor viziunea sa.

„Nu cred că am folosit vreodată titulatura de antreprenor, să-i spun cuiva că sunt antreprenor. Eu sunt un băiat care a fost pasionat de muzică, care s-a apucat când avea 11 ani să facă versuri și dup-aia toată viața a ajuns să se construiască în jurul acestei chestii”, a spus Deliric într-un interviu.

Artistul mai spune și că ”uneori e bine să te arunci și cu capul înainte. Mi se pare că dacă ajungi avansat în vârstă și nu ai avut câteva eșecuri serioase, ai o frică – pe care eu o compar cu frica de bătaie”.

”A fost un an delicat, diferit, departe de scenă”

”M-am întors acasă și încep munca!”, a anunțat Inna în descrierea fotografiei, săptămâna trecută, în limba engleză, generând numeroase reacții din partea fanilor ei. ”Splendidă”, ”Magnifică”, ”De abia așteptăm să aflăm ce ne-ai pregătit”, dar și ”Vrei să ne ucizi?”, au fost câteva dintre comentariile pe care le-au publicat admiratorii ei din toată lumea. Artista e mai dornică decât niciodată să creeze, mai cu seamă că evenimentele și concertele sunt puse pe stop în această perioadă, astfel rămânând mai mult timp pentru statul în studio.

”A fost un an delicat, diferit, departe de scenă, de călătoriile cu care eram obișnuită, un an în care am petrecut mai puțin timp cu familia, pentru că am vrut să îi protejez. Dar, de asemenea, un an în care am continuat să compun muzică, să filmez videoclipuri, am și călătorit atunci când s-a putut. Am avut și am grijă să respect regulile pentru a fi sănătoasă și pentru a nu îi pune pe cei dragi în pericol”

Inna