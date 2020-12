De ce se iubește Inna cu Deliric, de fapt. A decis să spună adevărul despre relația lor

Inna și Delirc trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi nu se mai ascund, ba chiar au postat pe rețelele de socializare o imagine în care cei doi se sărută cu pathos. Iar fanii i-au copleșit cu mesaje.

De ce se iubește Inna cu Deliric, de fapt

De altfel, cei doi au devenit rapid unul dintre cele mai iubite cupluri de la noi din țară, deși vestea că formează un cuplu i-a șocat pe toți la început. Din imagine se poate vedea cum cei Inna și Deliric se sărută de mama focului pe rețelele de socializare. Ce iubește Inna la Deloric? Ei bine, spontaneitatea, inteligența, pasiunea, dar și simțul umorului, evident, calități pe care orice femeie le-ar aprecia. În ce privește certurile, se pare că acestea nici nu există între cei doi.

”Nu am mers pe o idee sau pe rațiune, ci pe feeling. Dar știu că trebuie să fii un om special să îmi atragi atenția. Spontaneitatea, inteligența, pasiunea cu care face lucrurile, faptul că e funny, m-au atras la el. Sunt destul de relaxată cu lucrurile de acest gen, eu nu sunt atât de organizată, deci nu pot cere nimănui să fie altfel.”, a spus Inna în urmă cu ceva timp, pentru viva.ro.

Și dacă cineva se gândea că relația perfectă nu există, ei bine Inna și Deliric demontează acest zvon! ”Mi-a adus și iubirea și mă bucur de ea”, a mai declarat frumoasa artistă despre povestea de dragoste pe care o trăiește cu celebrul rapper.

”Toto este bine, ocupat cu proiectele lui, dar mă și vizitează în Dance Queens House. Încercăm să petrecem cât mai mult timp împreună și să ne bucurăm de fiecare zi”, a mai spus Inna.

Cine este Deliric

Deliric a fost un nume important în muzica din România, fiind printre primii artiști care a pus bazele primei case de discuri independente de hip-hop din România, “Facem Records”. Astfel, trupa C.T.C, cu mici succese pe piață, era trupa din care Deliric făcea parte. Succesul său a venit în 2001, cu albumul său solo, ITP (Inspecţia Tehnică Periodică). Acel album a devenit cel mai bine vândut album în mediul online.

”Preţuiesc familia, sunt un tip care alege să petreacă cât mai mult timp cu familia. Am un cerc de prieteni restrâns, deşi cunosc foarte multă lume. Sunt un om deschis, comunic cu lumea, mă simt bine, dar am încercat să menţin nişte relaţii strânse cu oameni pe care îi cunosc demult şi să construim peste chestia asta. Nu sunt genul care işi schimbă de la an la an prietenii şi cercul de oameni cu care face treaba.”, declara actualul iubit al Innei, Deliric.