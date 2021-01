Diana Șoșoacă face anunțul șoc. De ce este moartea lui Bogdan Stanoevici suspectă, ce a cerut autorităților

Diana Șoșoacă crede cu tărie că moartea lui Bogdan Stanoevici este suspecă, astfel cere ajutorul autorităților. Ce detalii știe senatoarea formațiunii AUR și care este perspectiva acesteia?

Avocatul Diana Șoșoacă a participat marți seară la emisiunea lui Victor Ciutacu. Invitata și-a exprimat regretul față de decesul fulgerător al lui Bogdan Stanoevici, concluzionând cu faptul că dispariția artistului de pe această lume e suspectă.

Astfel, cere ajutorul autorităților pentru o autopsie de urgență care să elucideze fără echivoc motivul decesului. Nu mulți știau de faptul că cei doi erau atât de apropiați încât au adunat câteva amintiri bune împreună, mai cu seamă că senatorul AUR își amintește că îl știe de când era foarte mică.

Aceasta a menționat cu regret că trecerea lui în neființă nu înseamnă că nu mai este, pentru că spiritul actorului va rămâne viu. „Era efectiv unchiul meu, asa il consideram, era in familia mea de cand eram eu mica. Pentru mine, Bogdan este, trecerea lui nu insemna ca nu mai este, spiritul lui ramane.”

„Deja am fost contactata de anumite persoane cu care ma voi intalni pentru probe. Pe data de 8 dec testul era negativ, apoi a luat o infectie, dar s-a infectat si cu alte infectii nosossocom, iar tratamentul pentru bolile de care suferea toata viata nu a fost aplicat. Ar trebui sa ne spuna mare GCS ce e cu acele protocoale care impune tratamentul Covid cu prioritate fata de celelalte afectiuni.

Eu conider in acest moment ca este moarte suspecta si o spun ca avocat si ca cetatean, nu ca membru al unui partid. Solicit organelor de ancheta sa intervina de urgenta si sa se faca autopsia, pentru ca nu stiu daca stiti, se doreste incinerarea, ca sa nu mai poata fi gasita nicio dovada”, a mai declarat Diana Șoșoacă.

„Omul asta a luptat pentru tara asta cum putini au facut-o. Trebuie vazut ce i s-a intamplat dupa ce a candidat la prezidentiale, pentru ca nu ar fi trebuit si de acolo i s-a tras, imi spunea ca sunt probleme foarte mari. El a participat la toate iesirile in strada impotriva Covidului si mi-a spus „Diana, tu trebuie sa mergi pana la capat, nu stiu ce se va intampla cu kine, dar tu trebuie sa ne razbuni pe toti”. In mizeria asta de politica, ori esti de-al lor si faci ce vor ei, ori e greu sa patrunzi. Credeti ca degeaba nu a rezistat ca Ministru al Romanilor de Pretutindeni? Dupa ce nu a mai fost ministru, RAPPS l-a dat in jdecata pentru recuperarea cheltuielilor de chirie pentru casa pe care o ocupa. Eu stiu foarte bine lupta pe care a dat-o, inclusiv diferendul cu doamna Firea. Avea mari probleme pentru ca si-a permis sa candideze si la Primarie”

Diana Șoșoacă (Sursa: Punctul culminant, cu Victor Ciutacu)