Dezvăluiri în premieră despre Luiza Melencu. Iubitul victimei lui Gheorghe Dincă, audiat la DIICOT

Foiletonul ”Caracal” se pare că nu se mai termină, iar informațiile și suspecții apar pe zi ce trece, din ce în ce mai mulți. Printre cei chemați să răspundă întrebărilor procurorilor de caz se numără și fostul iubit al Luizei Melencu. Astăzi, tânărul, a fost audiat de procurorii DIICOT din Craiova, fiind citat pentru prima dată de la declanșarea anchetei.

În declarațiile date către procurori acesta afirmă că nu înțelege de ce nu l-au chemat până acum să dea declarații deși el susține că le-a cerut anchetatorilor de câteva luni să-i asculte mărturiile.

„Sunt pentru prima dată audiat. Chiar nu știu de ce nu m-au audiat până acum. Adică, am venit special din afară să mă audieze, să văd și eu despre ce e vorba aici. Și tocmai acum…Acum 2-3 zile am primit o citație să vin aici. O să le spun tot ce știu. Adică, cum am fost cu ea, ce s-a întâmplat. Pe data de 13, seara, am vorbit cu ea. Dimineața am încercat să o sun și nu a mai răspuns. Vorbeam normal. A doua zi am încercat să sun, m-au sunat părinții, mi-au zis că nu răspunde, m-am îngrijorat.”