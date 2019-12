Cazul Caracal, declarația lui Gheorghe Dincă în anchetă. Câți bani i-a oferit Luizei Melencu

Ies la suprafață detalii șocante, în cadrul anchetei din cazul Caracal. Gheorghe Dincă a făcut de curând o declarație cu totul neașteptată, în fața procurorilor, când a recunoscut ce s-a întâmplat cu Luiza Melencu, dar și cum a răpit-o pe data de 14 aprilie a acestui an. Mărturiile în premieră ale criminalului din Caracal vor stârni furia românilor, pentru că fostul mecanic auto de 66 de ani le-a spus anchetatorilor și modul în care a abuzat-o pe adolescenta de doar 18 ani.

Cazul Caracal, declarația lui Gheorghe Dincă în anchetă

Gheorghe Dincă le-a relatat anchetatorilor cum a ajuns să îi ceară Luizei Melencu să întrețină relații intime cu el, dar și cum a abuzat-o pe adolescentă. Mai mult, acesta le-a spus și că a întrebat-o pe fată dacă are prietene care practică acest lucru, contracost, spunând și câți bani i-a oferit Luizei.

„În data de 14.04.2019, în jurul orelor 11:00 – 11:30, mă întorceam din centrul orașului cu mașina personală Renault Megane, OT-48-… spre casă și, la intrarea pe Strada Craiovei, am văzut, pe partea dreaptă a drumului, o persoană de sex feminin. Avea în mâna stângă un telefon și un mic rucsac de culoare închisă la culoare, iar cu mâna dreaptă făcea semn să opresc pentru a fi luată la ocazie. Am oprit mașina în dreptul ei și ea a deschis ușa din spate dreapta zicând că merge la Dioști, iar eu am zis că da, o duc. Scaunul din față dreapta al mașinii era ocupat cu acte și ceva cumpărături. În mașină, când a urcat MELENCU LUIZA MIHAELA, nu mai era nicio altă persoană. Aveam intenția de a o duce până la Dioști, dar în același timp am început să conversăm”, își începe Gheorghe Dincă declarația șocantă, potrivit cancan.ro.

Câți bani i-a oferit Luizei Melencu

„După ce am pornit mașina de pe loc am și întrebat-o dacă face naveta la Dioști, ea zicându-mi că a venit la Caracal să scoată bani de la un bancomat, dar acei bani nu au sosit din afara țării. Eu auzind că a vorbit de bani, am întrebat-o dacă are prietene ce fac sex pe bani, ea zicând că are. Atunci, eu am scos din portofel, în timpul deplasării cu mașina, 20 lei și am întins mâna dreaptă către ea, dar (ea) nepunând mâna pe bani. Eu i-am pus pe bancheta din spate a mașinii și a zis ce este cu ei, eu zicându-i că doresc și eu un sex oral. A început să salte tonul și mi-a zis că ea nu face niciun sex, că este fată mare. Eu am zis că doar oral și i-am mai pus încă 50 lei pe bancheta din spate”, le-a mai spus criminalul din Caracal anchetatorilor.

Dincă și-a continuat seria declarațiilor înfiorătoare despre modul în care a abuzat-o pe Luiza Melencu, recunoscând și că a avut un complice, bărbatul de 46 de ani pe care polițiștii l-au arestat la finalul lunii octombrie.