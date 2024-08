Dezvăluiri despre ultimele zile din viața lui Constantin Măruță. Unde a murit tatăl lui Cătălin Măruță, de fapt

Familia Măruță este în doliu, după ce tatăl vedetei PRO a încetat din viață. După acest anunț au apărut și primele dezvăluiri despre ultimele zile din viața lui Constantin Măruță, și s-a aflat unde a murit tatăl lui Cătălin Măruță, de fapt.

Este doliu în familia Andrei și a lui Cătălin Măruță. Tatăl acestuia, Constantin Măruță, fost judecător respectabil din Târgu Jiu, a decedat zilele trecute.

Din păcate, așa cum se știe, fusese internat pe 6 august a.c. la Institutul Matei Balș, fiind suspect de infectare cu covid.

Ultimele zile din viața lui Constantin Măruță s-au derulat pe patul de spital, deși medicii de la Matei Balș au încercat tot ce se putea pentru a-l ține în viață.

Din informațiile de ultimă oră s-a mai aflat că regretatul judecător va fi înmormântat sâmbătă, 31 august. Momentul va avea loc în comuna Stănești, unde se află și casa părintească a acestuia.

Deși internat la Matei Balș, fiind suspect de infectare cu covid, Constantin Mărcuță ar fi decedat, de fapt, într-un alt spital din Capitală, fiind vorba de Spitalul Clinic de Urgență Floreasca, ca urmare a complicațiilor survenite ulterior, fiind bolnav de diabet.

Vestea morții avea să o dea chiar fiul regretatului judecător, Cătălin Măruță, acesta publicând un emoționant mesaj pe Facebook:

De la tine am învățat ce înseamnă să fii puternic, să lupți cu demnitate și să îți păstrezi mereu inima curată, indiferent de greutăți.

Inclusiv Andra avea să confirme drama familie sale, tot pe rețelele de socializare, vedeta recunoscând că „A fost nu doar un tată și un bunic minunat, ci și un prieten drag, pe care l-am iubit și respectat din toată inima”.

Având în vedere meseria pe care tatăl său a avut-o timp de mulți ani, Cătălin Măruță recunoaște la un moment dat că l-a inspirat să studieze Dreptul, dar ulterior viața i-a trasat un alt drum, iar azi românii îl vâd zilnic pe micile ecrane:

„Mama a fost statistician, a lucrat foarte mulți ani la Spitalul Județean din Târgu Jiu, iar tatăl meu a fost judecător.

De asta am și făcut eu Dreptul, am fost influențat din familie, îmi plăcea când vedeam ce profesie are el și voiam să fiu și eu ca el.”, povestește Cătălin Măruță.