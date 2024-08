De ce a murit tatăl lui Cătălin Măruță. Ce s-a aflat despre cauza decesului, Constantin Măruță avea 73 de ani

Tatăl lui Cătălin Măruță a murit la 73 de ani. Constantin Măruță lasă în urmă multă durere în familia vedetelor PRO TV, Andra și Cătălin. De ce a murit părintele celebrului prezentator TV?

Constantin Măruță a fost internat la Institutul Matei Balș din Capitală, pozitiv la coronavirus. Iată că bărbatul a pierdut lupta cu virusul Sars-Cov-2, fiind declarat decesul în urmă cu puțin timp.

Anunțul că s-a stins din viață a fost făcut chiar de fiul său, Cătălin Măruță, pe internet:

„Am pierdut o parte din sufletul meu. Te iubesc, tată, și îți mulțumesc pentru tot ce ai fost și mereu vei rămâne în viața mea. De la tine am învățat ce înseamnă să fii puternic, să lupți cu demnitate și să îți păstrezi mereu inima curată, indiferent de greutăți. Îmi vei lipsi mai mult decât pot exprima în cuvinte, dar știu că oriunde vei fi, vei avea grija de noi. Odihnește-te în pace!”.

Până să se pensioneze, părinții prezentatorului de la PRO TV au avut meserii bune în Târgu Jiu.

„Mama a fost statistician, a lucrat foarte mulți ani la Spitalul Județean din Târgu Jiu, iar tatăl meu a fost judecător. De asta am și făcut eu Dreptul, am fost influențat din familie, îmi plăcea când vedeam ce profesie are el și voiam să fiu și eu ca el. A fost judecător pe cazuri penale, o latură foarte grea a meseriei lui. Amândoi sunt la pensie de foarte mult timp”, a relatat soțul Andrei într-un interviu.