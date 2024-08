Unde va fi înmormântat tatăl lui Cătălin Măruță. Locul de veci ales de familia prezentatorului Pro TV

Familia lui Cătălin Măruță este în doliu după ce fostul judecător al Tribunalului Gorj, Constantin Măruță, în vârstă de 73 de ani, a murit într-un spital din București. Părintele vedetei TV fusese internat la Institutul Matei Balș din Capitală, fiind testat pozitiv cu coronavirus, dar s-a stins din viață la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca.

Unde va fi înmormântat Constantin Măruță

Cătălin și Andra Măruță fac deja pregătirile pentru înmormântare, sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Constantin Măruță urmând să ajungă în Târgu Jiu miercuri seara,după care va fi mutat la casa părintească din Stănești, scrie presa locală.

Vestea tristă despre decesul lui Constantin Măruță a fost dată chiar de către fiul său, Cătălin Măruță, pe internet: „Am pierdut o parte din sufletul meu. Te iubesc, tată, și îți mulțumesc pentru tot ce ai fost și mereu vei rămâne în viața mea. De la tine am învățat ce înseamnă să fii puternic, să lupți cu demnitate și să îți păstrezi mereu inima curată, indiferent de greutăți. Îmi vei lipsi mai mult decât pot exprima în cuvinte, dar știu că oriunde vei fi, vei avea grija de noi. Odihnește-te în pace”.

După anunțul făcut de Cătălin Măruță în mediul online, și Andra a avut o reacție pe Facebook. Artista a avut doar cuvinte de laudă la adresa regretatului ei socru, pe care l-a numit un părinte și un bunic minunat:

„A fost nu doar un tată și un bunic minunat, ci și un prieten drag, pe care l-am iubit și respectat din toată inima. Întotdeauna avea un cuvânt cald și o mângâiere pentru fiecare dintre noi, iar prezența lui aducea liniște și bucurie în viața noastră. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”.

Cine a fost Constantin Măruță, socrul Andrei

De-a lungul timpului, Cătălin Măruță s-a mândrit cu tatăl, care a fost judecător: „Mama a fost statistician, a lucrat foarte mulți ani la Spitalul Județean din Târgu Jiu, iar tatăl meu a fost judecător. De asta am și făcut eu Dreptul, am fost influențat din familie, îmi plăcea când vedeam ce profesie are el și voiam să fiu și eu ca el. A fost judecător pe cazuri penale, o latură foarte grea a meseriei lui. Amândoi sunt la pensie de foarte mult timp. Am uitat de dorința de a fi ca tata, avocat sau judecător. Am dat la Drept, dar am făcut tot ce mi-a plăcut mie. Țin minte că am avut o discuție cu el în care mi-a spus: Dar măcar puteai să încerci la stat…, la care eu am răspuns că sunt deja student și că vreau să fac altceva”.