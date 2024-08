Cătălin Măruță renunță la televiziune o perioadă. Ce se întâmplă cu emisiunea lui de la Pro TV

Cătălin Măruță trece prin momente grele, după ce tatăl său s-a stins din viață la 73 de ani. Bărbatul fusese internat în spital, fiind infectat cu COVID-19. Vestea tristă a fost dată de celebrul prezentator TV, dar și de soția acestuia pe rețelele sociale. Deoarece este o perioadă de doliu, în care familia lui are nevoie doar de liniște, moderatorul Pro TV a decis să ia o pauză de la micile ecrane. Așa că emisiunea lui are un nou prrezentator. Despre cine e vorba?

“Am pierdut o parte din sufletul meu. Te iubesc, tată, și îți mulțumesc pentru tot ce ai fost și mereu vei rămâne în viața mea. De la tine am învățat ce înseamnă să fii puternic, să lupți cu demnitate și să îți păstrezi mereu inima curată, indiferent de greutăți. Îmi vei lipsi mai mult decât pot exprima în cuvinte, dar știu că oriunde vei fi, vei avea grija de noi. Odihnește-te în pace!” a scris Cătălin Măruță pe internet.

Pentru că are nevoie de o pauză de la showbiz, Cătălin Măruță va lipsi de la cârma emisiunii sale în următoarele ediții. Prin urmare, în locul său vine Cătălin Oprișan.

Constantin Măruță fusese internat la Institutul Matei Balș din Capitală, pozitiv la coronavirus. Din păcate, bărbatul a pierdut lupta cu virusul Sars-Cov-2, fiind declarat decesul în urmă cu puțin timp.

Până să se pensioneze, părinții lui Cătălin Măruță, Constantin și Rusalina, au avut meserii bune în Târgu Jiu.

„Mama a fost statistician, a lucrat foarte mulți ani la Spitalul Județean din Târgu Jiu, iar tatăl meu a fost judecător. De asta am și făcut eu Dreptul, am fost influențat din familie, îmi plăcea când vedeam ce profesie are el și voiam să fiu și eu ca el. A fost judecător pe cazuri penale, o latură foarte grea a meseriei lui. Amândoi sunt la pensie de foarte mult timp”, a spus soțul Andrei într-un interviu.